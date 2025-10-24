Γιάννης Στάνκογλου: Είδαμε αυτά που συνέβαιναν στη Γάζα και ευαισθητοποιούμαστε πολύ

0

«Κάτι έχει πάει λάθος για να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε ένα παιδί»

Στα γεγονότα του πολέμου στη Γάζα και για την ευαισθητοποίηση που νιώθει, όταν βλέπει να επηρεάζονται παιδιά μίλησε ο Γιάννης Στάνκογλου στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», με αφορμή τη συμμετοχή του στο μιούζικαλ Annie.

«Είδαμε όλα αυτά που συνέβαιναν στη Γάζα και εκεί ευαισθητοποιούμαστε πάρα πολύ. Κάτι έχει πάει λάθος για να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε ένα παιδί. Η δουλειά μου, όταν είναι έτσι όπως τη θέλω εγώ και μ’ αρέσει με συναδέλφους, που εκτιμάω και περνάω καλά και η δουλειά μου, αλλά πάνω απ’ όλα ευτυχισμένο με κάνουν τα παιδιά μου και είμαι πολύ τυχερός που έχω αυτά τα παιδιά. Μόνο χαζομπαμπάς είμαι», είπε ο Γιάννης Στάνκογλου και συνέχισε:

«Δε με ενοχλεί που οι ηθοποιοί παρουσιάζουν εκπομπές. Μάλιστα κάποιοι το κάνουν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Όχι, όλοι, αλλά κάποιοι το κάνουν όμορφα. Ούτως ή άλλως, υπάρχουν στην τηλεόραση τόσοι και τόσοι που μάλλον, ίσως να μην είχαν και καμιά δουλειά να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, αλλά βρίσκονται τι να κάνουμε;».