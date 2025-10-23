Οργή από τον Γιώργο Παπαδάκη για τον θάνατο 16χρονης στο Γκάζι: «Εάν οφείλεται σε μπόμπα ή σε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ;»

0

«Χάθηκαν 50 ώρες όταν πήγαν για να κάνουν έλεγχο και να πάρουν δείγματα από μπαρ»

Πυρ και μανία εμφανίστηκε ο Γιώργος Παπαδάκης στο σχόλιό του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κέντρο διασκέδασης στο Γκάζι.

«Απαράδεκτο, από που να ξεκινήσεις και από που να τελειώσεις. Πάνω απ’ όλα χάθηκε ένα νέο παιδί. Ένα κορίτσι 16 ετών χάθηκε και τώρα έχουμε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, γιατί περιμένω να δω την επίσημη τοποθέτηση του κ. Χρυσοχοϊδη. Γιατί επίσημη τοποθέτηση ο υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, έκανε», είπε αρχικά ο Γιώργος Παπαδάκης και συνέχισε:

«Λέει “εμείς ειδοποιήσαμε την Αστυνομία για το περιστατικό, όταν μεταφέρθηκε το κοριτσάκι στον Ευαγγελισμό” και από την πλευρά της η Αστυνομία λέει “δεν μας ειδοποίησε κανείς”. Αποτέλεσμα; Όπως ακούσαμε, χάθηκαν 50 ώρες και όταν πήγαν για να κάνουν έλεγχο και να πάρουν δείγματα, έχοντας μάθει από το μπαρ αυτό ότι έχουμε αυτό το περιστατικό, δεν θα είχαν εξαφανίσει τις μπόμπες, για παράδειγμα; Εάν οφείλεται σε μπόμπα ο θάνατος ή σε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ;».