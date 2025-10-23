Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την 16χρονη προτού αφήσει την τελευταία πνοή της στο Γκάζι – Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της

0

Τι κατέθεσαν οι φίλες της άτυχης κοπέλας

Σε πνευμονική εμβολή οφείλεται ο θάνατος της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο οποίος αναμένει και τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, προκειμένου να έχει μια πλήρη εικόνα για την αιτία θανάτου του νεαρού κοριτσιού.

Ο θάνατος από πνευμονική εμβολή μπορεί να προέλθει, σύμφωνα με πληροφορίες, από παθολογικό

ιστορικό, κατανάλωση αλκοόλ, χρήση ουσιών ή παράλληλη κατανάλωση αλκοόλ και χρήση ουσιών.

Σημειώνεται πως πνευμονική εμβολή είναι η απόφραξη ενός ή περισσοτέρων κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας, συνήθως από θρόμβους των κάτω άκρων που αποσπώνται και μεταναστεύουν στα αγγεία των πνευμόνων. Η πνευμονική εμβολή είναι η 3η σε συχνότητα καρδιαγγειακή νόσος και είναι ιδιαίτερα συχνή στους νοσηλευόμενους ασθενείς. Δεδομένης της σοβαρότητας και των πιθανών συνεπειών της πάθησης, η έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπισή της είναι ζωτικής σημασίας.

Τις περισσότερες φορές μπορεί να εκδηλωθεί με ήπια ή καθόλου συμπτώματα όπως δύσπνοια, ταχύπνοια, ταχυκαρδία, πλευροδυνία, βήχα και σπανιότερα αιμόπτυση, ενώ καμιά φορά η πρώτη εκδήλωση μπορεί να είναι η καρδιοαναπνευστική καταπληξία.

Εντωμεταξύ, βίντεο ντοκουμέντο φέρεται να δείχνει τη 16χρονη λίγη ώρα πριν από την τελευταία της πνοή. Το κορίτσι φαίνεται με δύο φίλες να ψωνίζει από κατάστημα ψιλικών, προτού επιστρέψει και πάλι στο κλαμπ.

Τι κατέθεσαν οι φίλες της 16χρονης που ήταν μαζί της το βράδυ που βρέθηκε νεκρή έξω από κλαμπ στο Γκάζι

Μαζί με τη 16χρονη διασκέδαζαν τρία άτομα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο κορίτσια και ένα αγόρι.

Η παρέα του κοριτσιού, που ήταν μαζί της το βράδυ που έχασε τη ζωή της, κλήθηκε από την αστυνομία για να εξηγήσει όσα συνέβησαν.

Σύμφωνα με όσα είπαν τα τρία νεαρά άτομα, όπως μετέδωσε το Mega, είχαν αρχικά βγει από το σπίτι τους και είχαν διασκεδάσει σε άλλο κλαμπ, όπου καταναλώθηκε αλκοόλ. Στη συνέχεια πήγαν στο κλαμπ στο Γκάζι, όπου η 16χρονη ήπιε ένα ποτό, συγκεκριμένα βότκα, και αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Η ανήλικη βγήκε έξω, κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν στη ζωή.