Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

0

Στην πρεμιέρα της 7ης σεζόν του ντοκιμαντέρ «The Kardashians»

Πριν από λίγες ώρες η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε πως οι γιατροί εντόπισαν ανεύρυσμα στον εγκέφαλό της. Η κοινοποίηση του θέματος υγείας της έγινε στην πρεμιέρα της 7ης σεζόν του ντοκιμαντέρ «The Kardashians» που προβάλλεται σε γνωστή πλατφόρμα.

Η ιατρική αιτιολογία είναι πως το ανεύρυσμα προκλήθηκε από το έντονο στρες. Αυτό από κάποιους συνδέεται με την έντονη διαδικασία διαζυγίου που κλήθηκε να διαχειριστεί η Κιμ Καρντάσιαν με τον πρώην σύζυγο της, Κάνιε Γουέστ. Το επιβεβαίωσε και η ίδια, λέγοντας «το σώμα μου δεν άντεξε το άγχος και την πίεση» από την εξέλιξη με το διαζύγιο.

Όπως είπε η Καρντάσιαν, το ανεύρυσμα εντοπίστηκε μέσα από μαγνητική τομογραφία, την οποία και πραγματοποίησε καθώς άρχισε να υποφέρει από έντονους πονοκεφάλους.

Οι γιατροί την διαβεβαίωσαν πως το ανεύρυσμα ήταν μικρό και δεν παρουσίαζε αιμορραγία, ωστόσο απαιτεί τακτική ιατρική παρακολούθηση.