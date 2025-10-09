Αυτό είναι το τρέιλερ του «All’s Fair» με τις Γκλεν Κλόουζ, Kιμ Καρντάσιαν και Ναόμι Γουότς

0

Πρόκειται για ένα νομικό δράμα με την υπογραφή του Ράιαν Μέρφι

Δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του νομικού δράματος «All's Fair», με την υπογραφή του Ράιαν Μέρφι (Ryan Murphy).

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Kιμ Καρντάσιαν (Κim Kardashian), Ναόμι Γουότς (Naomi Watts), Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor), Γκλεν Κλόουζ (Glenn Close), Σάρα Πόλσον (Sarah Paulson) και Νίσι Νας-Μπετς (Niecy Nash-Betts).

Ακολουθεί μια «ομάδα γυναικών δικηγόρων, που αποχωρεί από μια ανδροκρατούμενη νομική εταιρεία για να ιδρύσει το δικό της ισχυρό γραφείο. Δυναμικές, ευφυείς και συναισθηματικά πολύπλοκες, καλούνται να διαχειριστούν διαζύγια υψηλού ρίσκου, σκανδαλώδη μυστικά και εύθραυστες συμμαχίες, τόσο μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, όσο και μεταξύ τους. Σε έναν κόσμο που το χρήμα κυριαρχεί και ο έρωτας μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, αυτές οι γυναίκες δεν παίζουν απλώς το παιχνίδι, το αλλάζουν».

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Μπρουκ Σιλντς (Brooke Shields), Τζέσικα Σίμπσον (Jessica Simpson), Μάθιου Νόζκα (Matthew Noszka), Ελίζαμπεθ Μπέρκλεϊ (Elizabeth Berkley), Ταμάρα Τέιλορ (Tamara Taylor) και Κάθλιν Γκάρετ (Kathleen Garrett).

Το «All's Fair» είναι μια παραγωγή της 20th Television, σε συνεργασία με την Ryan Murphy Television. Ο Μέρφι υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και μέρος της παραγωγής.

Οι Κιμ Καρντάσιαν, Γκλεν Κλόουζ, Ναόμι Γουότς, Νίσι Νας-Μπετς, Σάρα Πόλσον και Κρις Τζένερ (Kris Jenner) είναι ανάμεσα στους εκτελεστικούς παραγωγούς όπως και ο 'Αντονι Χέμινγουεϊ (Anthony Hemingway) ο οποίος θα έχει και ρόλο σκηνοθέτη.

Το «All's Fair» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 4 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Variety.