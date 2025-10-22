«The Resurrection Of The Christ»: Το έπος των 200 εκατομμυρίων δολαρίων του Μελ Γκίμπνσον

0

Η ταινία θα περιλαμβάνει εκτεταμένες σκηνές μάχης μεταξύ αγγέλων και δαιμόνων

Ο Μελ Γκίμπσον επιστρέφει με ένα επικό κινηματογραφικό εγχείρημα, το «The Resurrection Of The Christ», το οποίο αναμένεται να είναι το πιο ακριβό πρότζεκτ που θα διατεθεί στην επικείμενη American Film Market (AFM).

Σύμφωνα με το Deadline, ο προϋπολογισμός της διμερής ταινίας εκτιμάται στα 200 εκατομμύρια δολάρια — ένα εξαιρετικά σπάνιο ποσό για την ανεξάρτητη κινηματογραφική αγορά.

Η Lionsgate, η οποία έχει αναλάβει τη διανομή, φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το «μεγάλο εισιτήριο» στην αγορά, μετά την παρουσίαση της ταινίας «Hunger Games» στις Κάννες.

EXCLUSIVE: Mel Gibson’s two-part feature ‘The Resurrection Of The Christ’ is likely to be the biggest-budget project on sale at next month’s American Film Market. We’re hearing from sources that each film could come with a budget in the $100M region, making it a combined $200M… pic.twitter.com/g7mFaqvLtn — Deadline (@DEADLINE) October 21, 2025

Το κινηματογραφικό πρότζεκτ το οποίο αυτή τη στιγμή γυρίζεται στα στούντιο της Cinecittà στη Ρώμη, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2027. Το πρώτο μέρος θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027, ενώ το δεύτερο, 40 ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 6 Μαΐου, ανήμερα της εορτής της Ανάληψης του Κυρίου. Αποτελεί τη συνέχεια του «The Passion of the Christ» (2004) και σύμφωνα με τον ίδιο τον Γκίμπσον, η πλοκή θα είναι μια «σουρεαλιστική, οξυδερκής διαδρομή» που θα εξερευνήσει όχι μόνο την Ανάσταση, αλλά και την κάθοδο στην Κόλαση και την πτώση των Αγγέλων.

Σύμφωνα με πηγές του Deadline, θα περιλαμβάνει εκτεταμένες σκηνές μάχης μεταξύ αγγέλων και δαιμόνων, καθώς και συγκρούσεις των δυνάμεων του «καλού και του κακού» και σε άλλα βασίλεια κάτι που πιθανώς εξηγεί εν μέρει τον μεγάλο προϋπολογισμό.

Ο Γκίμπσον υπογράφει το σενάριο μαζί με τον Ράνταλ Γουάλας, ενώ βρίσκεται και στην παραγωγή μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη του στην Icon Productions, Μπρους Ντέιβι.

Το ρόλο του Ιησού αναλαμβάνει ο Φινλανδός ηθοποιός Jaakko Ohtonen, την Μαρία Μαγδαληνή η Κουβανή Mariela Garriga ενώ την Παναγία η πολωνικής καταγωγής Kasia Smutniak. Το καστ επίσης περιλαμβάνει τον Pier Luigi Pasino στο ρόλο του Πέτρου, τον Riccardo Scamarcio ως Πόντιο Πιλάτο και τον Rupert Everett σε ένα άγνωστο ρόλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία του 2004 που εστιάζει στις τελευταίες 12 ώρες πριν την σταύρωση του Ιησού, απέφερε συνολικές εισπράξεις $612 εκατομμυρίων παγκοσμίως, έναντι ενός προϋπολογισμού μόλις $30 εκατομμυρίων.

Επίσης το «The Passion of the Christ», απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ, στις κατηγορίες: Καλύτερου Μακιγιάζ, Καλύτερης Φωτογραφίας και Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής.