Θανάσης Λάλας: «Για μένα το πολύ είναι το λίγο, αδυνάτισα αποφασίζοντας πως θα σταματάω όταν νιώθω κορεσμό»

0

«Όταν είχα το πολύ, στις τράπεζες, στα σπίτια, δεν ήμουν πολύ ευτυχισμένος»

Ο Θανάσης Λάλας φιλοξενήθηκε στην εκπομπή EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου στο Action 24. Ο γνωστός δημοσιογράφος ανέφερε την αξία του «λίγο» στην καθημερινότητα, υπογραμμίζοντας ότι για εκείνον «το πολύ είναι το λίγο».

«Όταν μιλάς για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται να βρουν τη λύση και περνάνε δύσκολα στη ζωή τους υπάρχει πάντα ένας βαθύς σεβασμός. Γιατί κι εγώ έρχομαι από μία οικογένεια που είχε οικονομικά προβλήματα, περνούσαν δύσκολα οι άνθρωποι, παλεύαν για τα παιδιά τους και ξέρω εκεί έξω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μεγάλη μάχη γι’ αυτό», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Εγώ όταν μιλάω για το χρήμα μιλάω για το λίγο, για μένα το πολύ είναι το λίγο. Όταν είχα το πολύ, στις τράπεζες, στα σπίτια, δεν ήμουν πολύ ευτυχισμένος. Δεν ήξερα τι να τα κάνω αυτά. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι αυτό που με κάνει την ώρα που αποφασίζω κάτι και ξέρω ποιες είναι οι επιθυμίες μου να μπορώ να τις ικανοποιήσω».

Στη συνέχεια, ο Θανάσης Λάλας αναφέρθηκε στον λόγο για τον οποίο έχασε κιλά. «Όλο αυτό το πράγμα μου έγινε βίωμα. Το ότι το λίγο είναι το πολύ, η απόλαυση του λίγο, δηλαδή αυτό το πράγμα που σε χορταίνει. Κι ένας τρόπος με τον οποίο αδυνάτισα ήταν αυτός. Αδυνάτισα αποφασίζοντας πως θα σταματάω όταν νιώθω κορεσμό», δήλωσε.