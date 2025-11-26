Νέα υβριστική επίθεση Τραμπ κατά γυναίκας δημοσιογράφου και των New York Times για άρθρο που αναφέρεται στην ηλικία του

0

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στην εφημερίδα New York Times χαρακτηρίζοντάς την «εχθρό του λαού» και επιτέθηκε σε μια δημοσιογράφο της για την εμφάνισή της, μετά το άρθρο για την ηλικία του Αμερικανού προέδρου.

«Αυτή η ΠΑΛΙΟΦΥΛΛΑΔΑ είναι πραγματικά ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Η Κέιτι Ρότζερς (...) είναι μια δευτεροκλασάτη δημοσιογράφος που είναι άσχημη εξωτερικά αλλά και εσωτερικά», έγραψε ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social.

«Οι New York Times εξαπέλυσαν επίθεση λέγοντας ότι μπορεί να είμαι λιγότερο ενεργητικός όταν τα γεγονότα δείχνουν το αντίθετο», έγραψε προφανώς εξοργισμένος ο Τραμπ.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, η δημοσιογράφος των New York Times σημείωσε ότι ο αριθμός των δημόσιων εμφανίσεων που έχει κάνει ο Ρεπουμπλικάνος μεταξύ της ορκωμοσίας του στις 20 Ιανουαρίου 2025 και της 25ης Νοεμβρίου είναι μειωμένος κατά 39% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο κατά την πρώτη του θητεία (2017-2021).

Η αμερικανική εφημερίδα επίσης τονίζει ότι το επίσημο ημερολόγιο του Τραμπ ξεκινά αργότερα και ότι έχει ταξιδέψει λιγότερο εντός των ΗΠΑ, αλλά περισσότερο διεθνώς.

Ο γηραιότερος πρόεδρος που έχει ορκιστεί ποτέ, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλά επανειλημμένα για τη ζωντάνια του για να έρθει σε αντίθεση με τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, του οποίου η φυσική κατάσταση ήταν εμφανώς εξασθενημένη προς το τέλος της θητείας του και ο οποίος, σε αντίθεση με τον Τραμπ, απέφευγε τους δημοσιογράφους.

Ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης, ωστόσο, αντιμετωπίζει ερωτήματα σχετικά με την υγεία του, αφού εθεάθη δημόσια με μώλωπα στο πίσω μέρος του χεριού του και με πρησμένους αστραγάλους.

Φάνηκε επίσης να αποκοιμιέται για λίγο κατά τη διάρκεια πρόσφατης εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο. Η τελευταία αξιολόγηση της υγείας του, στις αρχές Οκτωβρίου, αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος χαίρει «άκρας» υγείας, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ωστόσο, ο Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις αποκαλύπτοντας ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, μια ασυνήθιστη διαδικασία απεικόνισης για έναν τακτικό ιατρικό έλεγχο.

Οι New York Times αποτελούν συχνό στόχο του δισεκατομμυριούχου, ο οποίος ασκεί έντονη πίεση στα μέσα ενημέρωσης που θεωρούνται εχθρικά εκτοξεύοντας προσβολές και προχωρώντας σε αγωγές.

Πρόσφατα ήταν ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι στις γυναίκες δημοσιογράφους, αποκαλώντας συγκεκριμένα μια δημοσιογράφο του Bloomberg «γουρουνάκι».