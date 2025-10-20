Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της φιλόδοξης ταινίας «1949» με τη Σάντρα Χιούλερ

0

Σκηνοθέτης είναι ο βραβευμένος με Όσκαρ, Πάβελ Παβλικόφσκι

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα στην Πολωνία της νέας ταινίας του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι (Pawel Pawlikowski) «1949».

Με πρωταγωνίστρια την Σάντρα Χιούλερ (Sandra Hüller), η ταινία, με τον αρχικό τίτλο «Fatherland», περιγράφεται ως «φιλόδοξη» σε εύρος. Την παραγωγή έχει αναλάβει ο βραβευμένος με Όσκαρ Έντουαρντ Μπέργκερ (Edward Berger) για λογαριασμό της Nine Hours.

Το σενάριο υπογράφει ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης και ο Χέντρικ Χάντλεγκτεν (Henk Handloegten) και διαδραματίζεται με φόντο τον Ψυχρό Πόλεμο. Επικεντρώνεται στον διάσημο νομπελίστα Τόμας Μαν (Thomas Mann) και την κόρη του, Έρικα (Erika Mann) — ηθοποιό, δημοσιογράφο και οδηγό αγώνων — που ξεκινούν ένα ταξίδι με μια μαύρη Buick cruiser, από τη Φρανκφούρτη που ελέγχεται από τις ΗΠΑ, στη Βαϊμάρη που βρίσκεται υπό σοβιετική κατοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τα βραβευμένα και γυρισμένα σε ασπρόμαυρο φόντο φιλμ, «Ida» και «Cold War», ο δημιουργός αναμένεται να ολοκληρώσει μια άτυπη τριλογία με τη νέα του ταινία η οποία γυρίζεται επίσης με χαρακτηριστική του αισθητική.

Ο αγαπημένος συνεργάτης του σκηνοθέτη, Λούκας Ζαλ (Łukasz Żal) επιστρέφει ως διευθυντής φωτογραφίας μετά το «The Zone of Interest» και το επερχόμενο «Hamnet», σύμφωνα με το World of Reel, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Πρωταγωνιστούν επίσης ο Χανς Ζίσλερ (Hanns Zischler) και οι Όγκαστ Ντιλ (August Diehl), 'Αννα Μάντελι (Anna Madeley), Ντέβιντ Στρίζοβ (Devid Striesow) και Τέο Τρεμπς (Theo Trebs).

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027 με την εταιρεία διανομής mubi να έχει το βλέμμα της στο Φεστιβάλ των Καννών του ίδιου έτους.