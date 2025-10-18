Γιώργος Κιμούλης: «Είναι λάθος να φοβόμαστε να μιλήσουμε, για να μην θεωρήσουν οι άλλοι ότι εγκληματούμε»

0

Μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε ο Γιώργος Κιμούλης στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ». Τον γνωστό ηθοποιό επισκέφτηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Η Συνάντηση», με τους δύο άντρες να ξετυλίγουν το κουβάρι της ζωής στον επαγγελματικό και προσωπικό τομέα.

«Πλέον έχουμε μετατρέψει τη μοναξιά σε μοναχικότητα. Αυτό για μένα είναι από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος», δηλώνει ο Γιώργος Κιμούλης.

«Η τελευταία φορά που με συμβουλεύτηκε η κόρη μου ήταν χθες αλλά δεν μπορώ να σας το πω, ήταν για θέμα δουλειάς. Καταλαβαίνεις πια πότε μια ερώτηση που σου γίνεται κινείται όντως στον χώρο της απορίας ή αν απλώς επιζητά την επιβεβαίωση. Εκεί πρέπει να στηρίξεις την απόφαση, ακόμα κι αν ξέρεις ότι είναι καταστροφική, να το καταλάβει μόνος του ο άλλος», σημειώνει.

«Όταν κάποιος είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος σε έναν χώρο, το επίθετό του δεν περιγράφει αυτό που ακριβώς είναι ο ίδιος. Το επίθετο του καθενός είναι το σύνολο των γνωμών που έχει ο κόσμος για κάποιον. Παλιότερα ίσως να γκούκλαρα το όνομά μου, τώρα πια το θεωρώ χαοτικό. Από μία ηλικία κι έπειτα, τα αρνητικά που ακούς έχουν την ίδια βαρύτητα με τα θετικά, όταν και τα δύο δεν είναι αληθινά. Αδιαφορείς», απαντά ο Γιώργος Κιμούλης για όσα έχει ακούσει κατά καιρούς για το άτομό του.

«Το πιο επικίνδυνο απ’ όλα είναι να μην σε αναγκάσει η αντοχή των άλλων στη χυδαιότητα να γίνεις κι εσύ χυδαίος», υπογραμμίζει ο ηθοποιός.

«Δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις μαζί με το παιδί σου, πρέπει να το αποδεχθείς αυτό. Δεν υπάρχει σχολείο γονέων. Φίλος δεν μπορείς να είσαι με το παιδί σου, όχι επειδή εσύ είσαι κάτι ανώτερο, αλλά γιατί η διαφορά ηλικίας δημιουργεί μία απόσταση. Τα παιδιά δεν ακούν αυτό που τους λέμε αλλά αυτό που τους κρύβουμε, γιατί αυτό έχει μια γοητεία για εκείνα. Δεν θα ήθελα να κάνω άλλο παιδί και να λένε ότι το πηγαίνει στο σχολείο ο… παππούς του», εξομολογείται ο Γιώργος Κιμούλης.

«Ο σύγχρονος κόσμος πιστεύει ότι με το να εκφράζεται δημόσια στα social media αντιδρά στην πίεση που δέχεται. Έχουν συνηθίσει κάποιοι να ζουν με 400-500 likes, όπως άλλοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 ευρώ. Νομίζουμε ότι η δημόσια γνώμη μας έχει αξία αλλά την ώρα που πληκτρολογείς, αν σηκώσεις το κεφάλι σου, θα δεις ότι είσαι μόνος στο δωμάτιο.

Οι λέξεις μπορούν να δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα σε έναν άνθρωπο. Από την άλλη, είναι λάθος να φοβόμαστε να μιλήσουμε, για να μην θεωρήσουν οι άλλοι ότι εγκληματούμε. Κάποιες φορές έχω σκεφτεί και 5 φορές πριν μιλήσω δημόσια», απαντά ο Γιώργος Κιμούλης σε σχετική ερώτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα.

Κλείνοντας, και όταν η συζήτηση στράφηκε στην ηλικία και τον χρόνο που περνά, ο Γιώργος Κιμούλης δεν δίστασε να παραδεχθεί ανοιχτά: «Στα 70 σκέφτομαι ότι ο περισσότερος χρόνος έχει περάσει. Το σώμα μου θυμίζει ότι δεν μπορώ να κάνω πια πολλά πράγματα».