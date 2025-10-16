Κατερίνα Μονογυιού: Σαν σήμερα, ο αδελφός μου είχε τα γενέθλιά του – Θα δώσω την μάχη για την οδική ασφάλεια

0

Στα μηνύματα που λαμβάνει σχετικά με τα τροχαία δυστυχήματα που συμβαίνουν στη χώρα μας αναφέρθηκε η Κατερίνα Μονογυιού με δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες,.

Η ίδια, μάλιστα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της αναφερόμενη στον αδελφό της, Τζώρτζη Μονογυιό, που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο τον Ιανουάριο του 2022 και κανονικά χθες θα γιόρταζε τα γενέθλιά του.

«Υπάρχουν μηνύματα που έχω λάβει από πολίτες και με έχουν συγκινήσει. Έχουν να κάνουν με τα ατυχήματα που συμβαίνουν στο δρόμο. Εμένα προσωπικά το θέμα αυτό με αγγίζει πάρα πολύ.

Με συγκινεί πολύ αυτή η ερώτηση, γιατί σαν σήμερα ο αδελφός μου είχε τα γενέθλιά του. Θέλω να ξέρει ο κόσμος πως θα κάνω τη μάχη μου για ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια», είπε η Κατερίνα Μονογυιού.