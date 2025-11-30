Πώς συνέβη η τραγωδία στην Λούτσα: Έβγαζαν πράγματα από το αυτοκίνητο και τους παρέσυρε

0

Νοσηλεύεται ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα με το θάνατο 24χρονου και τον τραυματισμό τριών γυναικών

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα τα μεσάνυχτα στην Λούτσα.

Όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, αλλά και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο οδηγός είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα κινούμενος επί της Λ. Αρτέμιδος 86, στην Αρτέμιδα, με κατεύθυνση από Βραυρώνα προς Ραφήνα, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου προς τα δεξιά, προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια και σε ένα δεύτερο, περιμετρικά του οποίου στέκονταν τέσσερα άτομα που έβγαζαν πράγματα από αυτό, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να σκοτώσει έναν 24χρονο και να τραυματίσει την 22χρονη αδελφή του, την 21χρονη κοπέλα του και την 57χρονη μητέρα του, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου κατέληξε μαζί με το θύμα που παρέσυρε ο οδηγός, στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης οικίας όπου και ακινητοποιήθηκε.

Εκτός του νεαρού που σκοτώθηκε ακαριαία, τραυματίστηκαν ελαφρά ο οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα και οι τρεις γυναίκες. Όλοι τους μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύονται.

Ο νεαρός οδηγός συνελήφθη, ενώ του έχουν πάρει δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, με την προανάκριση της Τροχαίας να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρώτο άτυπο αλκοτέστ που του έγινε με το σύστημα εκπνοής, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, ωστόσο έχει σημασία τι θα δείξουν οι τοξικολογικές, καθώς ο οδηγός είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ναρκωτικά και δεν μπορεί να αποκλειστεί τυχόν λήψη ουσιών.

Επίσης, ο συλληφθείς φέρεται να ήταν επιρρεπής και το 2020 να είχε προκαλέσει και πάλι τροχαίο ατύχημα με πρόκληση σοβαρών τραυματισμών. Ο οδηγός επειδή έχει τραυματιστεί ελαφρά, αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.