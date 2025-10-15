Η Βρισηίδα Ανδριώτου αλλάζει καριέρα: «Έχω στόχο να παίξω στο Χόλιγουντ»

0

H influencer ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι για πρώτη φορά και της άνοιξε η... όρεξη

Στην κάμερα του Breakfast@Star και στον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά μίλησε η Βρισηίδα Ανδριώτου για το νέο της επαγγελματικό βήμα της. Η influencer ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι για πρώτη φορά και έκανε δηλώσεις σχετικά με τη στροφή στην καριέρα της.

«Είναι κάτι καινούργιο, έχω πάρα πολύ άγχος, αλλά περνάμε ωραία γιατί είμαστε μια ωραία οικογένεια. Ο Ιάκωβος Μυλωνάς και τα κορίτσια είμαστε πολύ δεμένοι μεταξύ μας. Κάνουμε πάρα πολλές πρόβες», είπε αρχικά η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε εάν ο στόχος της να είναι παίξει στην Επίδαυρο, με τη γνωστή influencer να απαντά: «Στόχο έχω να παίξω στο Χόλιγουντ. Μου αρέσει η σκέψη να παίξω στην Επίδαυρο αλλά δεν το έχω σαν επιθυμία».