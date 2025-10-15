Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για την σύντροφό του: «Καψουρεύτηκα και τη γάτα της»

0

«Μόλις γνώρισα τον Γιάννη Μπέζο του είπα πως δεν γίνεται να δουλεύω 15 χρόνια και να μην με έχει επιλέξει για κάποιο ρόλο»

Στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids παραχώρησε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη ο Πυγμαλίων Δαδακαριδης. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην σύντροφό του, έστω και με έμμεσο τρόπο, αλλά και στον Γιάννη Μπέζο, αποκαλύπτοντας… πως κάνει τον καλύτερο ελληνικό καφέ.

«Δεν μπορεί να έχεις δει τη Φάλαινα, να μην σου αρέσει τίποτα, και να μου κάνεις πικρόχολα σχόλια επί προσωπικού. Μάλλον κάτι άλλο ζητάς. Δεν διαβάζω τα σχόλια στα social media, αλλά μόλις μου δείχνουν κάτι, ψάχνω να βρω αυτόν που το είπε για να τον ρωτήσω αν θα μου το έλεγε όταν θα με έβλεπε έξω», είπε αρχικά ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και συνέχισε:

«Μόλις γνώρισα τον Γιάννη Μπέζο του είπα πως δεν γίνεται να δουλεύω 15 χρόνια και να μην με έχει επιλέξει για κάποιο ρόλο. Ο Γιάννης Μπέζος κάνει τον καλύτερο ελληνικό καφέ που έχω πιει στη ζωή μου. Ελληνικό καφέ έπος!».

Μάλλιστα, ο ηθοποιός έκανε και μια σπάνια αναφορά στη σχέση του λέγοντας πως «τώρα έχω και γάτα στο σπίτι εκτός από τον σκύλο μου. Η συνύπαρξή τους είναι μαγική. Δεν είναι δική μου η γάτα, είναι της σχέσης μου. Πλέον έχω καψουρευτεί και τη γάτα. Πέρα από την ιδιοκτήτρια, καψουρεύτηκα και τη γάτα της».