Ο Σαμ Ρέιμι επιστρέφει με το ανατρεπτικό «Send Help»

Πρόκειται για ένα σκοτεινό, κωμικό, ψυχολογικό θρίλερ

Ο Σαμ Ρέιμι (Sam Raimi), ο διάσημος σκηνοθέτης πίσω από τις ταινίες τρόμου «Evil Dead» και «Drag Me to Hell», επιστρέφει στο είδος, με το «Send Help» ένα σκοτεινό, κωμικό, ψυχολογικό θρίλερ για την 20th Century Studios. Mε πρωταγωνιστές την Ρέιτσελ Μακ 'Ανταμς (Rachel McAdams) και τον Ντίλαν Ο'Μπράιεν (Dylan O'Brien) τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν στις αρχές του έτους.

«Αυτό που πραγματικά αγαπώ σε αυτή την ιστορία είναι ότι στην ουσία πρόκειται για μια ιστορία του αουτσάιντερ», δήλωσε ο σκηνοθέτης στο Entertainment Weekly.

«Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό να βλέπεις τον κάποτε ισχυρό προϊστάμενο να εξαρτάται από κάποιον που υποτίμησε. Η ιστορία μας είναι καθολικής σημασίας. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την κοινωνία μας να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με σεβασμό και ευγένεια, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση», υπογράμμισε.

Το σενάριο του φιλμ υπογράφουν οι Ντέμιαν Σάνον (Damian Shannon) και Μαρκ Σουίφτ (Mark Swift).

«Δύο συνάδελφοι, η Linda Liddle και ο Bradley Preston βρίσκονται αποκλεισμένοι σε ένα έρημο νησί, αφού είναι οι μόνοι επιζώντες μιας αεροπορικής τραγωδίας», όπως αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη προσθέτοντας: «Ενώ πρέπει να ξεπεράσουν τα παράπονα του παρελθόντος και να συνεργαστούν για να επιβιώσουν, τελικά η περιπέτεια τους μετατρέπεται σε μια ανησυχητική και σκοτεινά χιουμοριστική μάχη θέλησης και πνεύματος».

«Βρήκα τους δύο πρωταγωνιστές, τη Linda και τον Bradley, να είναι σύνθετοι, ανθρώπινοι και διαρκώς σε αντιπαράθεση», συνέχισε ο σκηνοθέτης, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Η ιδέα ήταν απίστευτη και πρωτότυπη. Παρακολουθούσε τη σύγκρουση αυτών των δύο καθώς η δυναμική της εξουσίας τους άλλαζε δραματικά. Κατάλαβα αμέσως ότι ήθελα να σκηνοθετήσω αυτή την ταινία», ανέφερε.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ντένις Χάισμπερτ (Denis Haysbert), Εντίλ Ισμαήλ (Edyll Ismail), Κρις Πανγκ (Chris Pang) και Έμα Ρέιμι (Emma Raimi) ενώ στη παραγωγή βρίσκεται ο σκηνοθέτης και η Ζεινάμπ Αζίζι (Zainab Azizi) για λογαριασμό της Raimi Productions.

Το «Send Help» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου 2026.