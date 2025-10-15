«Being Eddie» – Το νέo ντοκιμαντέρ του Netflix για τον εμβληματικό Έντι Μέρφι

0

«Κανένας ηθοποιός δεν έχει υποδυθεί ποτέ έναν αστυνομικό, έναν γιατρό και έναν γάιδαρο...» αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη

Το Netflix ανακοίνωσε ότι το «Being Eddie», το νέο ντοκιμαντέρ για τον εμβληματικό κωμικό και ηθοποιό Έντι Μέρφι, θα αρχίσει να προβάλλεται στην πλατφόρμα από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Άνγκους Γουόλ.

«Είναι αυτονόητο ότι υπάρχει μόνο ένας Έντι Μέρφι. Κανένας άλλος νεαρός κωμικός δεν μοιράστηκε τη σκηνή με τον Τζέρι Σάινφελντ στα 17 του και δεν εντάχθηκε στο καστ του "Saturday Night Live" αμέσως μετά το λύκειο», αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη και προστίθεται: «Κανένας ηθοποιός δεν έχει υποδυθεί ποτέ έναν αστυνομικό, έναν γιατρό και έναν γάιδαρο κατακτώντας παράλληλα κάθε πτυχή της βιομηχανίας του Χόλιγουντ που άγγιξε. Ακόμα λιγότεροι είναι αυτοί που κατάφεραν να παραμείνουν διασημότητες της πρώτης γραμμής για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, χωρίς ποτέ να υποκύψουν στη σκοτεινή πλευρά της φήμης».

Το «Being Eddie» εξερευνά τον ασυνήθιστο συνδυασμό της εκρηκτικής γοητείας, της στοχευμένης φιλοδοξίας, του ακατέργαστου ταλέντου και της βαθιά ριζωμένης σύνεσης που έφεραν τον Μέρφι σε μία δική του κατηγορία.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εμφανίσεις των Αρσένιο Χολ, Μπράιαν Γκρέιζερ, Κρις Ροκ, Ντέιβ Σαπέλ, Τζέιμι Φοξ, Τζέρι Μπρουκχάιμερ, Τζέρι Σάινφελντ, Τρέισι Έλις Ρος και Τρέισι Μόργκαν.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Τζον Ντέιβις, Τζον Φοξ, Σαρίς Χιούιτ-Γουέμπστερ, Τέρι Λέοναρντ και Κεντ Κιούμπενα, όπως αναφέρει το Deadline.