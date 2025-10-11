Τζίνα Αλοιμόνου για το επεισόδιο με τον πρώην σύντροφό της: «Όλοι μπορεί να ξεφύγουμε»

0

«Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να το δεχτούμε. Πρέπει να τιμωρηθεί»

Για το επεισόδιο με τον πρώην σύντροφό της μίλησε η Τζίνα Αλοιμόνου στην εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο» και τον Οδυσσέα Μητσόπουλο.

«Θεωρώ ότι είναι ένας καλός άνθρωπος. Όλοι μπορεί να ξεφύγουμε σε κάποια κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να το δεχτούμε. Πρέπει να τιμωρηθεί αυτό το πράγμα και έτσι πιστεύω θα δημιουργηθούν δικλείδες ασφαλείας για όλους μας», είπε αρχικά η Τζίνα Αλοιμόνου και στην συνέχεια περιέγραψε:

«Ήμουν μόνη μου εκείνο το βράδυ, με αυτόν τον άνθρωπο είχαμε μια σχέση στο παρελθόν, έχουμε μείνει φίλοι, χωρίς να βρισκόμαστε. Εγώ ζήτησα μια εξυπηρέτηση για ένα πρακτικό θέμα και έτσι βρεθήκαμε σε μια συνάντηση που ήταν έξω από την οικία μου.

Άρχισε να μιλάει για τις σχέσεις μας, πήγαμε στο παρελθόν, εκεί έγινε λίγο πιο εμμονικός, πιο απότομος, με χτύπησε στο πρόσωπο ελαφρώς, όχι να δημιουργήσει κακώσεις.

Έφυγα και κάλεσα την οικογένειά του για να του πει να φύγει, όπως και έγινε και μετά επανήλθε. Όπως επανήλθε, κάποιες ώρες μετά, υπήρχε μια έντονη συμπεριφορά, εγώ κοιμόμουν, φώναζε, χτυπούσε το κουδούνι».