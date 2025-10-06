Δέκα μήνες με αναστολή στον πρώην σύντροφο της Τζίνας Αλοιμόνου για ενδοοικογενειακή βία

0

«Δεν είχα καμία πρόθεση για όλο αυτό, είχαμε καλή σχέση. Έχω προβλήματα υγείας» είπε στην απολογία του

Δέκα μήνες φυλάκιση, με αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο στον πρώην σύντροφο της Τζίνας Αλοιμόνου για τo περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το περασμένο Σάββατο. Με την απόφαση του το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο τους περιοριστικούς όρους της μη προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση μικρότερης των 100 μέτρων και της μη επικοινωνίας του μαζί της με οποιαδήποτε μέσο.

Η ηθοποιός βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα, αλλά δεν θέλησε να καταθέσει μήνυση σε βάρος του πρωην συντρόφου της. Ωστόσο , τα συγκεκριμένα αδικήματα διώκονται αυτεπάγγελτα με αποτέλεσμα ο 49χρονος να καθίσει στο εδώλιο κατηγορούμενος για παραβάσεις των άρθρων 6 και 7 του Νόμου 3500/2006, που αφορούν ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή και παράνομη βία.

Η κ. Αλοιμόνου κατέθεσε πως επικοινώνησε με τον πρώην σύντροφο της γιατί είχε χαλάσει το αυτοκίνητό της. «Ήρθε να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου για να με βοηθήσει και άρχισε να αναμασά πράγματα του παρελθόντος. Υπήρξε ένταση μεταξύ μας. Με χτύπησε δυο φορές ελαφρά στο πρόσωπο αλλά δεν κάλεσα την αστυνομία. Κάλεσα τον πατέρα του για να τον απομακρύνει εκείνος. Μετά εκείνος ήρθε ξανά στο σπίτι μου. Του άνοιξα και μου πέταξε ένα βιβλίο. Κάλεσα την αστυνομία για να του γίνει σύσταση. Δεν ήθελα τη ποινική του δίωξη» ανέφερε η ηθοποιός. Από την πλευρά του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όσα του αποδίδονται.

«Δεν την χτύπησα, δεν θέλω να έχω επαφή μαζί της. Για να μου άνοιξε την πόρτα μάλλον δεν με θεωρεί επικίνδυνο. Δεν είχα καμία πρόθεση για όλο αυτό, είχαμε καλή σχέση. Έχω προβλήματα υγείας» είπε στην απολογία του.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου