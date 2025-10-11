Σίσσυ Χρηστίδου για το μαχαίρωμα στην Τρίπολη: «Τρελάθηκα με αυτή την ιστορία, είναι και ο μικρός μου γιος 12 ετών»

0

«Δεν μπορώ να το πιστέψω», είπε η παρουσιάστρια

Το άγριο συμβάν στην Τρίπολη με τους ανήλικους που τσακώθηκαν και ο ένας κατέληξε μαχαιρωμένος στην εντατική, έχει σοκάρει όλη την Ελλάδα, κυρίως γιατί πρόκειται για παιδιά 12 και 13 ετών. Η Σίσσυ Χρηστίδου σήμερα εξέφρασε τα συναισθήματά της, καθώς και η ίδια έχει ανήλικα παιδιά.

«Παιδιά, τρελάθηκα! Με αυτή την ιστορία τρελάθηκα, γιατί είναι και ο μικρός μου ο γιος 12 χρονών και δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν μπορώ να το συλλάβω. Προφανώς είναι υπόλογοι οι γονείς και το περιβάλλον, δεν το συζητάμε.

Αναρωτιέσαι, αν κατάλαβε τι έκανε, αν ήξερε τι έκανε. Δεν γίνεται να μην αναρωτιέσαι, αν νόμιζε ότι είναι μέσα σε video game. Είχε επίγνωση; Είχε συναίσθηση; Δεν ξέρω, ρε παιδιά! Έχουμε το βίντεο με ήχο, αλλά δεν θέλω να το δούμε πρωί πρωί, είναι πολύ σοκαριστικό», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.