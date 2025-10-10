Βγήκε από την εντατική ο 12χρονος που μαχαίρωσε 13χρονος στην Τρίπολη

0

Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο ανήλικος δράστης

Βελτιώθηκε η υγεία του 12χρονου, τον οποίο μαχαίρωσε 13χρονος στην Τρίπολη μετά από την συμπλοκή που είχαν. Ο βαριά τραυματισμένος βγήκε από την εντατική και μεταφέρθηκε στη Νευροχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».

Η εικόνα του είναι καλύτερη, αυτό όμως που ανησυχεί τους γιατρούς είναι ένα χτύπημα στο μάτι του παιδιού, το οποίο έχει περιορίσει την όρασή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 13χρονος δράστης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του στον ανακριτή. Θα πρέπει δυο φορές τον μήνα να δίνει το «παρών» σε αστυνομικό τμήμα και να τον παρακολουθεί παιδοψυχολόγος.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το επεισόδιο, και τα δύο παιδιά είχαν μεταφερθεί στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Η κατάσταση του 13χρονου δεν κρίθηκε σοβαρή καθώς είχε χτυπήματα στο χέρι ενώ η εικόνα του 12χρονου ήταν πολύ πιο σοβαρή. Έφερε πολλαπλά τραύματα και χτυπήματα σε ολόκληρο το πρόσωπο αλλά και τον λαιμό και σοβαρά αιματώματα, γι’ αυτό κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στην Αθήνα και το «Παίδων».

Η αφορμή του αιματηρού επεισοδίου ήταν ασήμαντη. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο ένας είπε προσβλητικά λόγια για μια φίλη του άλλου ακολούθησε λογομαχία και γρήγορα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου.