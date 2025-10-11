Η Κατερίνα Τσάβαλου για το διαζύγιο της: «Όταν κάτι δεν λειτουργεί, δεν συνεχίζει»

0

Για τον χωρισμό της μίλησε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Τσάβαλου στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τη δημοσιογράφο Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου. Η γνωστή ηθοποιός ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή και για την απόφαση να πάρει διαζύγιο από το πρώην σύζυγο της.

«Σήμερα είμαι πάρα πολύ καλά. Όταν κάτι δεν λειτουργεί, δεν συνεχίζει προφανώς. Είμαι μόνη μου, δεν είμαι με κάποιον. Δεν το σκέφτομαι και δεν το έχω στο μυαλό μου. Θέλει και μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, τώρα, για να βάλω κάποιον στη ζωή μου δεν μου είναι εύκολο». είπε αρχικά η Κατερίνα Τσάβαλου και συνέχισε:

«Δεν κυνηγούσα ποτέ το φλερτ. Δεν λέω πως δεν φλερτάρω ή δεν με φλερτάρουν, γίνεται. Αυτό όμως είναι και ένα παιχνίδι. Ο ρόλος της μητέρας είναι ο πιο δύσκολος, ο πιο ωραίος και ο πιο χρήσιμος. Φεύγει το εγώ σου. Όταν κάνεις παιδί, λες “δεν είμαι εγώ, είναι το παιδί” και μπαίνει μπροστά. Είναι ένα άλλο πλάσμα που σε έχει ανάγκη και, επίσης, πρέπει να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος εσύ».