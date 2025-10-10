Μιχάλης Ζαμπίδης: Δεν ήταν το αγαπημένο μου καλοκαίρι αυτό, ταλαιπωρήθηκα πολύ

0

Στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα υγείας του μίλησε στα τηλεοπτικά συνεργεία ο Μιχάλης Ζαμπίδης.

«Δε θα πήγαινα σε ριάλιτι επιβίωσης, γιατί δεν θέλω να αποχωριστώ τα διδυμάκια μου. Ανυπομονώ να γυρνάω στο σπίτι και να βλέπω το μεγάλωμα τους καρέ-καρέ», είπε ο αθλητής του κικ μποξ και εν συνεχεία ο Μιχάλης Ζαμπίδης μίλησε για το ζήτημα της υγείας του πέρασε το καλοκαίρι:

«Το καλοκαίρι αντιμετώπισα ένα θέμα με τη μέση μου και ταλαιπωρήθηκα πολύ. Κάποια στιγμή πιέστηκα περισσότερο, δημιουργήθηκε μια φλεγμονή και πίεζε ένα νεύρο. Ένα ράμμα χρειάστηκε. Καθάρισαν τη φλεγμονή. Δεν ήταν το αγαπημένο μου καλοκαίρι αυτό, αλλά μου τα έκαναν όλα γλυκά τα διδυμάκια. Πέρασα ποιοτικό χρόνο μαζί τους. Οπότε, ο πόνος ήταν γλυκός και θεωρώ πως ανήκει στο παρελθόν πλέον».