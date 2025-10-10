Το αμήχανο τηλέφωνο του Λιάγκα σε τηλεθεατή: «Ήθελε να καλέσει την αστυνομία»

0

Ο παρουσιαστής ήθελε να δώσει το μεγάλο δώρο της εκπομπής στον τυχερό νικητή

Μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή συνέβη στον αέρα του «Πρωινού», λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής. Ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να δώσει το μεγάλο δώρο της εκπομπής στον τυχερό τηλεθεατή που προέκυψε από κλήρωση.

Ο παρουσιαστής κάλεσε στο τηλέφωνο τον νικητή, δίχως να του πει ποιος είναι και τον λόγο για τον οποίο τον καλεί. Εκείνος, φανερά εκνευρισμένος του είπε πως αν δεν του αποκαλύψει ποιος είναι θα καλέσει την αστυνομία.

Τελικά, ο τηλεθεατής έκλεισε το τηλέφωνο στον Γιώργο Λιάγκα κι εκείνος τον ξανακάλεσε, αποκαλύπτοντας αυτή τη φορά ποιος πραγματικά είναι.