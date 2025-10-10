Ο Μπράντλεϊ Κούπερ σε συζητήσεις για το πρίκουελ του «Ocean’s Eleven»

0

Ο ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει μαζί με την Μάργκοτ Ρόμπι

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στο πρίκουελ της διάσημης ταινίας «Ocean's Eleven» της Warner Bros., μαζί με την Μάργκοτ Ρόμπι.

Πηγές αναφέρουν στο Deadline, ότι ο ηθοποιός είναι στενός φίλος της Ρόμπι εδώ και χρόνια. Οι δύο πρωταγωνιστές φέρονται να αναζητούσαν την κατάλληλη ευκαιρία για να βρεθούν μαζί στη μεγάλη οθόνη και η νέα παραγωγή μοιάζει να είναι η ιδανική.

Τα γυρίσματα της ταινίας θα ξεκινήσουν το επόμενο έτος. Ο Λι Αϊζακ Τσανγκ αναλαμβάνει το σκηνοθετικό τιμόνι αντικαθιστώντας τον Τζέι Ρόουτς, ο οποίος είχε αρχικά συνδεθεί με το πρότζεκτ. Η Κάρι Σόλομον υπογράφει το σενάριο, το οποίο θα είναι βασισμένο σε χαρακτήρες που δημιούργησαν οι Τζορτζ Κλέιτον Τζόνσον και Τζακ Γκόλντεν Ράσελ. Η Ρόμπι θα αναλάβει και ρόλο παραγωγού μέσω της εταιρείας της LuckyChap.

Ο Κούπερ διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το στούντιο ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η ταινία «Bullitt» στην οποία θα πρωταγωνιστήσει υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Σήμερα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF) θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το νέο του κινηματογραφικό εγχείρημα με τίτλο «Is This Thing On?» για λογαριασμό της Searchlight. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από τη ζωή του Βρετανού κωμικού Τζον Μπίσοπ με πρωταγωνιστές τους Γουίλ Αρνέτ και Λόρα Ντέρν.

Αποτελεί την τρίτη σκηνοθετική προσπάθεια του Κούπερ ο οποίος έχει και έναν μικρό ρόλο, μετά το «Maestro» του 2023 και το «A Star Is Born» του 2018.