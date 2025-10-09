Κατερίνα Καινούργιου: Σχολιάζαμε την εμφάνιση των ανθρώπων και γελάγαμε. Ντρέπομαι!

0

«Αν λέγονταν αυτά σήμερα, θα ήταν μηνύσιμα»

Για την εκπομπή «Δέστε τους» που συμμετείχε στο παρελθόν μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου στον... αέρα του «Super Κατερίνα».

Η παρουσιάστρια παραδέχθηκε πως βλέποντας σήμερα αποσπάσματα ντρέπεται για τα σχόλια που έκαναν σε ανθρώπους για τον τρόπο που ντύνονταν.

«Η πολιτική ορθότητα δεν μας έχει κάνει απαραίτητα κακό. Συμφωνώ ότι σε κάποια πράγματα το έχουμε παραξηλώσει αλλά έχει κάνει και πάρα πολύ καλό. Εγώ, κάνοντας τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια και πηγαίνοντας μία δεκαετία πίσω, βλέπω πράγματα που λέγαμε τότε τηλεοπτικά και που, αν λέγονταν αυτά σήμερα, θα ήταν μηνύσιμα», είπε η Κατερίνα Καινούργιου και συνέχισε:

«Ευτυχώς που εκείνες οι εποχές πια δεν υπάρχουν. Να σχολιάζουμε ας πούμε την εμφάνιση του άλλου; Εμείς στο “Δέστε Τους” σχολιάζαμε την εμφάνιση των ανθρώπων και γελάγαμε, μας έπαιρναν τηλέφωνο γιατί στεναχωριόντουσαν. Αν τα δω τώρα ντρέπομαι, λέω: "Θεέ μου, τι λέγαμε;". Εντάξει να τα πεις σε μία παρέα αλλά τηλεοπτικά ίσως περνάγαμε ένα λάθος πρότυπο. Δεν αποποιούμαι το παρελθόν, άλλη εποχή τότε. Ό,τι έχω κάνει το υποστηρίζω και το αγαπώ, όλη η τηλεόραση όμως ήταν έτσι».