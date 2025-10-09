Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν περίμενα ότι μια πλάτη θα προκαλούσε τέτοια αναστάτωση»

0

Για τη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, όπου πόζαρε topless

Στη φωτογράφηση της θεατρικής παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας» βρέθηκε η κάμερα του «Happy Day» και συνάντησε την Δήμητρα Ματσούκα.

Μεταξύ άλλων, η γνωστή ηθοποιός απάντησε για την πρόσφατη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram από το ταξίδι της στη Νέα Υόρκη, όπου πόζαρε topless γυρισμένη πλάτη στον φακό και προκάλεσε πανικό.

«Όταν ήμουν φοιτήτρια, δούλευα ως σερβιτόρα και έκανα και μαθήματα σε παιδάκια. Ήμουν πολύ καλή σε αυτό. […] Ανάμεσα στο θέατρο και στην τηλεόραση, θα επέλεγα το σινεμά. Έχω κάνει μία εκπομπή στο Action24, που ήταν ένας οδηγός πόλης. Μου έχουν κάνει και προτάσεις για κριτικές επιτροπές και σόου αλλά δεν είναι του στυλ μου», δηλώνει η Δήμητρα Ματσούκα.

«Αφού μπόρεσε σε αυτή την εποχή -που δεν υπάρχει κανένας φραγμός- μία πλάτη να αναστατώσει τόσο πολύ, τότε τι να πω; Ποιος το περίμενε;», απαντά η ηθοποιός για την πολυσυζητημένη φωτογραφία.

«Μου αρέσει το σπίτι να είναι φροντισμένο αλλά δεν είμαι η καλύτερη στη μαγειρική. Κάνω πολύ λίγα πράγματα αλλά τα κάνω καλά», καταλήγει στις δηλώσεις της η Δήμητρα Ματσούκα.