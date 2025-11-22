Δήμητρα Ματσούκα: Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς τη θέλησή μου, θα κάνω μήνυση

0

«Είναι ένα δικαίωμα, το οποίο καταπατείται στον απόλυτο βαθμό»

Για το περιστατικό με τη σύλληψή της και τόνισε ότι μια εκπομπή την ηχογράφησε παράνομα και πως θα κινηθεί νομικά μίλησε η Δήμητρα Ματσούκα στην εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο» και τη Μαρία Κοκολάκη.

«Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς τη θέλησή μου. Νομίζω ότι θα κάνω μήνυση γι’ αυτό. Είναι ένα δικαίωμα, το οποίο καταπατείται στον απόλυτο βαθμό.

Το να γνωρίζει δηλαδή ο άνθρωπος που καλείται να μιλήσει για κάτι, ότι ηχογραφείται και πόσω μάλλον να χρησιμοποιηθεί κιόλας αυτό σε εκπομπή», είπε η Δήμητρα Ματσούκα.

Να θυμίσουμε πως ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε χθες για το συγκεκριμένο περιστατικό… Ο παρουσιαστής αναφερόταν στο τηλεφώνημα που έγινε από την εκπομπή “Το ‘χουμε” στη Δήμητρα Ματσούκα, το απόγευμα της Πέμπτης.