Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Ballad of a Small Player» – Δείτε το

Το ψυχολογικό θρίλερ έχει πρωταγωνιστή τον Κόλιν Φάρελ

Tο επίσημο τρέιλερ της ψυχολογικής ταινίας θρίλερ «Ballad of a Small Player», σε σκηνοθεσία Έντουαρντ Μπέργκερ (Edward Berger) με πρωταγωνιστή τον Κόλιν Φάρελ (Colin Farrell) κυκλοφόρησε ενόψει της προβολής της σε κινηματογραφικές αίθουσες.

Το σενάριο υπογράφει ο Ρόουαν Τζόφι (Rowan Joffe), βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Λόρενς Όσμπορν (Lawrence Osborne). Ακολουθεί «έναν τζογαδόρο υψηλών πονταρισμάτων, τον Lord Doyle ο οποίος καταφεύγει στο Μακάο για να κρυφτεί από το παρελθόν και τα χρέη του. Εκεί γνωρίζει μια μυστηριώδη υπάλληλο του καζίνο που έχει επίσης τα δικά της μυστικά και ίσως είναι το κλειδί της σωτηρίας του. Στο μεταξύ μια ιδιωτική ντετέκτιβ πλησιάζει τον Doyle για να ανακαλύψει από τι προσπαθεί να ξεφύγει».

Το καστ αστέρων περιλαμβάνει επίσης τους Τίλντα Σουίντον (Tilda Swinton), Φάλα Τσεν (Fala Chen), Ντιάνι Γιπ (Deanie Ip) και 'Αλεξ Τζένινγκς (Alex Jennings).

Ο διάσημος δημιουργός επέλεξε να συνεργαστεί ξανά με την βραβευμένη με Όσκαρ ομάδα που τον συνόδευσε στην παγκόσμια επιτυχία του «All Quiet on the Western Front» η οποία περιλαμβάνει τον βραβευμένο με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας Τζέιμς Φρεντ (James Friend) και τον συνθέτη Βόλκερ Μπέρτελμαν (Volker Bertelmann), αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με το Deadline, το «Ballad of a Small Player» θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 15 Οκτωβρίου πριν γίνει διαθέσιμο στο Netflix στις 29 του ίδιου μήνα.