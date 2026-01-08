Ρεκόρ υποψηφιοτήτων για το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον στα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών

0

Με την πολυβραβευμένη ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson) και τη σειρά «The Studio» να οδηγούν την κούρσα των υποψηφιοτήτων, ανακοινώθηκαν οι λίστες για τα φετινά Βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών SAG-AFTRA.

Σημειώνεται ότι τα Βραβεία SAG (Screen Actors Guild) τα οποία απονέμονται από το 1995 και μετονομάστηκαν πέρυσι σε «Actor», θεωρούνται ένας σημαντικός προάγγελος των Όσκαρ έχοντας την αποκλειστική τους εστίαση στις κορυφαίες ερμηνείες σε κινηματογράφο και τηλεόραση.

Το «One Battle After Another» απέσπασε συνολικά επτά υποψηφιότητες, τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει λάβει μία ταινία στα χρονικά του θεσμού. Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Τσέις Ινφίνιτι, διεκδικούν τα Βραβεία Α' Ανδρικού και Α' Γυναικείου Ρόλου αντίστοιχα, ενώ οι Μπενίσιο ντελ Τόρο, Σον Πεν και Τεγιάνα Τέιλορ είναι υποψήφιοι στις κατηγορίες των Β' Ρόλων. Παράλληλα, το φιλμ διεκδικεί τα Βραβεία Καλύτερου Καστ και Καλύτερης Ομάδας Κασκαντέρ.

Η δυναμική του «One Battle After Another» είναι πλέον αδιαμφισβήτητη, καθώς το περασμένο Σαββατοκύριακο απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στα Critics Choice Awards ενώ παράλληλα ηγείται των υποψηφιοτήτων για τις Χρυσές Σφαίρες, η τελετή των οποίων θα διεξαχθεί την Κυριακή, 11 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το Variety, η Warner Bros., έχει αποσπάσει συνολικά 12 υποψηφιότητες σε τέσσερις τίτλους, ακολουθούμενη από την Focus Features με έξι, την A24 με τέσσερις και το Netflix με τρεις.

Ανάμεσα στις τηλεοπτικές σειρές που απέσπασαν υποψηφιότητες περιλαμβάνονται τα «The Studio» με 5, «White Lotus» με 4 και «The Pitt» με 2 καθώς και οι μίνι σειρές «Adolescence» (4) και «The Beast in Me» (2).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα βραβεία για τη μικρή οθόνη, το Netflix έχει συνολικά 12 υποψηφιότητες και πλήρη κυριαρχία στην κατηγορία του Ανδρικού Ρόλου σε Τηλεοπτική Ταινία ή Μίνι Σειρά και ακολουθούν τα Apple TV με εννέα και HBO Max με οκτώ.

Η φετινή περίοδος επιλεξιμότητας καλύπτει κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ που κυκλοφόρησαν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025 ενώ σύμφωνα με τον Guardian περισσότεροι από 160.000 ηθοποιοί έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η 32η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου και θα μεταδοθεί ζωντανά για τρίτη χρονιά από το Netflix.

Ακολουθεί η λίστα των υποψηφίων:

ΣΙΝΕΜΑ

Καλύτερο Καστ σε Κινηματογραφική Ταινία

«Frankenstein», «Hamnet», «Marty Supreme», «One Battle After Another», «Sinners»

Α' Ανδρικός Ρόλος

Τίμοθι Σαλαμέ («Marty Supreme»), Λεονάρντο ΝτιΚάπριο («One Battle After Another»), Ιθαν Χοκ («Blue Moon»), Μάικλ Μπ. Τζόρνταν («Sinners»), Τζέσι Πλέμονς («Bugonia»)

Α' Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ («Hamnet»), Ρόουζ Μπερν («If I Had Legs I'd Kick You»), Κέιτ Χάντσον («Song Sung Blue»), Τσέις Ινφίνιτ («One Battle After Another»), Εμα Στόουν («Bugonia»)

Β' Ανδρικός Ρόλος

Μάιλς Κέιτον («Sinners»), Μπενίσιο Ντελ Τόρο («One Battle After Another»), Τζέικομπ Ελόρντι («Frankenstein»), Πολ Μέσκαλ («Hamnet»), Σον Πεν («One Battle After Another»)

Β' Γυναικείος Ρόλος

Οντέσα Α' Ζάιον («Marty Supreme»), Αριάνα Γκράντε («Wicked:For Good»), Εϊμι Μάντιγκαν («Weapons»), Γούνμι Μοσάκου («Sinners»), Τεγιάνα Τέιλορ («One Battle After Another»)

Καλύτερο Καστ Κασκαντέρ σε Κινηματογραφική Ταινία

«F1», «Frankenstein», «Mission: Impossible -- The Final Reckoning», «One Battle After Another», «Sinners»

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά

«The Diplomat», «Landman», «The Pitt», «Severance», «The White Lotus»

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά

«Abbott Elementary», «The Bear», «Hacks», «Only Murders in the Building», «The Studio»

Ανδρική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν («Paradise»), Μπίλι Κρούνταπ («The Morning Show»), Γουόλτον Γκόγκινς («The White Lotus»), Γκάρι Ολντμαν («Slow Horses»), Νόα Γουάιλ («The Pitt»)

Γυναικεία Ερμηνεία για Δραματική Σειρά

Μπριτ Λόουερ («Severance»), Πάρκερ Πόουζι («The White Lotus»), Κέρι Ράσελ («The Diplomat»), Ρία Σέιχορν («Pluribus»), Εϊμι Λου Γουντ («The White Lotus»)

Ανδρική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Αϊκ Μπάρινχολτζ («The Studio»), Ανταμ Μπρόντι («Nobody Wants This»), Τεντ Ντάνσον («A Man on the Inside»), Σεθ Ρόγκεν («The Studio»), Μάρτιν Σορτ («Only Murders in the Building»)

Γυναικεία Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Κάθριν Χαν («The Studio»), Κάθριν Ο' Χάρα («The Studio»), Τζένα Ορτέγκα («Wednesday»), Τζιν Σμαρτ («Hacks»), Κρίστεν Γουιγκ («Palm Royale»)

Ανδρική Ερμηνεία σε Τηλεοπτική Ταινία ή Μίνι Σειρά

Τζέισον Μπέιτμαν («Black Rabbit»), Οουεν Κούπερ («Adolescence»), Στίβεν Γκράχαμ («Adolescence»), Τσάρλι Χάναμ («Monster: The Ed Gein Story»), Μάθιου Ρις («The Beast in Me»)

Γυναικεία Ερμηνεία σε Τηλεοπτική Ταινία ή Μίνι Σειρά

Κλερ Ντέινς («The Beast in Me»), Εριν Ντόχερτι («Adolescence»), Σάρα Σνουκ («All Her Fault»), Κριστίν Τρεμάρκο («Adolescence»), Μισέλ Γουίλιαμς («Dying for Sex»)

Καλύτερο Καστ Κασκαντέρ σε Τηλεοπτική Σειρά

«Andor», «Landman», «The Last of Us», «Squid Game», «Stranger Things».