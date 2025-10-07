Ο Τάσος Γιαννόπουλος ξεκαθαρίζει: «Δεν είμαι εγγονός του γνωστού Έλληνα ηθοποιού»

0

«Το γράφει η Wikipedia, αλλά δεν έχω μπει να το αλλάξω»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» ήταν σήμερα ο ηθοποιός Τάσος Γιαννόπουλος, ο οποίος έκανε μια εφ' όλης της ύλης συζήτηση με τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Στην αρχή της κουβέντας τους, μάλιστα, ο Τάσος Γιαννόπουλος ξεκαθάρισε πως δεν είναι εγγονός του γνωστού ηθοποιού Τάσου Γιαννόπουλου, όπως πολλοί πιστεύουν.

«Δεν είμαι εγγονός του γνωστού Έλληνα ηθοποιού Τάσου Γιαννόπουλου, δεν ισχύει. Το γράφει και η Wikipedia, αλλά δεν έχω μπει να το αλλάξω. Το “Γιαννόπουλος” είναι το επίθετο του πατέρα μου και το “Τάσος” το έχω πάρει από τον παππού μου, τον πατέρα της μητέρας μου», είπε ο Τάσος Γιαννόπουλος.