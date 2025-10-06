Συγκλονίζει η Στεφανί Καπετανίδη για τη μάχη με τον καρκίνο: «Αρρωστήσαμε μαζί με τη μαμά μου, εγώ το ξεπέρασα, εκείνη όχι»

0

«Έπρεπε να την φροντίζω όταν ήμουν στην ανάρρωση μου»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ήταν η Στεφανί Καπετανίδη, η οποία συγκλόνισε με την εξομολόγησή της για τη μάχη με τον καρκίνο, αλλά και την απώλεια της μητέρας της.

«Η μαμά μου όταν με γέννησε και με είδε, έπαθε σοκ. Της θύμιζα πολύ το σόι… το ελληνικό, του μπαμπά. Με έβρισκε πολύ άσχημη! Θέλω να πω, η κάθε μαμά το ζει διαφορετικά. Για εκείνη ήμουν λίγο εξωγήινος», είπε αρχικά η Στεφανί Καπετανίδη και συνέχισε ως εξής:

«Πριν έναν χρόνο έχασα τη μαμά μου. Είναι πολύπλοκο… Αρρωστήσαμε μαζί με τη μαμά μου, ταυτόχρονα σχεδόν. Εγώ το ξεπέρασα, εκείνη όχι, ήταν δύσκολο που το ζήσαμε μαζί. Έπρεπε να την φροντίζω όταν ήμουν στην ανάρρωση μου.

Δεθήκαμε ακόμη περισσότερο… Τώρα μου βγαίνει ακόμη πολύς θρήνος… Συνεχίστηκαν να υπάρχουν καρκίνοι στην οικογένεια, κάθε δυο μήνες δηλαδή μάθαινα για κάποιον κοντινό μας. Εγώ το ξεπέρασα».