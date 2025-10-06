Ανδρέας Μικρούτσικος κατά Μπισμπίκη: «Είναι ανεπίτρεπτο να βλέπεις αυτή την ιστορία σαν πλυντήριο για να ξεπλύνεις αυτό που έκανες»

0

«Έγιναν κάποιες δηλώσεις που τα μπέρδεψαν και τα βρώμισαν τα πράγματα» τόνισε η Φ. Σκορδά

Η Φαίη Σκορδά και ο Ανδρέας Μικρούτσικος ξέσπασαν στον αέρα του «Buongiorno» κατά του Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος βρέθηκε την Παρασκευή δίπλα στον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα.

«Είδαμε τον Βασίλη Μπισμπίκη δίπλα στον Πάνο Ρούτσι. Σαν εικόνα, αναμενόμενη. Δηλαδή, αν το έβλεπες πριν δέκα μέρες, δεν θα σου έκανε εντύπωση, ακόμα ένας καλλιτέχνης εκεί… Το θέμα είναι, όμως, ότι μετά έγιναν κάποιες δηλώσεις που τα μπέρδεψαν και τα βρώμισαν τα πράγματα», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ανέφερε: «Ήταν και πριν βρώμικα τα πράγματα και οι δηλώσεις τα βρώμισαν περισσότερο. Το πρόβλημά μου αρχίζει από εκεί που μας κούνησε το δάχτυλο, που ήταν το πρώτο φάουλ. Το δεύτερο και το μεγαλύτερο είναι να βλέπεις την ιστορία και την ευαισθησία όλου του κόσμου –που σε κατηγορεί γι’ αυτό- γύρω από τον Ρούτσι σαν πλυντήριο να ξεπλύνεις αυτό το άνομο ή αυτό το ολισθηρό που έκανες, είναι ανεπίτρεπτο. Είναι πλυντήριο, πάω να ξεπλύνω».

Η Φαίη Σκορδά είπε στη συνέχεια: «Είναι ένα ιερό θέμα, που αφορά τον θάνατο ενός παιδιού και τον πατέρα του, αλλά προφανώς και όλα τα θύματα των Τεμπών, και αυτό το θέμα βρωμίζεται».