Ο Βασίλης Μπισμπίκης πήγε στο Σύνταγμα για τον Πάνο Ρούτσι: «Ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή»

0

«Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω, ήταν να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο»

Στο Σύνταγμα για να συμπαρασταθεί στον Πάνο Ρούτσι, βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο της δημοσιότητας, λόγω του τροχαίου που προκάλεσε στη Φιλοθέη

Ο γνωστός ηθοποιός κατέβηκε στην πλατεία Συντάγματοςγια τον απεργό πείνας, που μετά από 19 μέρες χωρίς φαγητό συνεχίζει να διεκδικεί την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις Ρούτσι, ο οποίος σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Οι κάμερες που βρίσκονταν εκεί εντόπισαν τον ηθοποιό να κάθεται δίπλα στον Πάνο Ρούτσι.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέφερε στις κάμερες: «Ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή. Η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη. Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω, ήταν να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο, που θέλει να δει πώς πέθανε το παιδί του. Αυτό, δεν θέλω να πω κάτι άλλο».