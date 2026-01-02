Τον Μάρτιο θα ξεκινήσει η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη – Τι θα γίνει με τη δίωξη πολιτικών προσώπων

0

Ολοκληρώνεται η υπόθεση για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού

Στις 23 Μαρτίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ) αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη που βύθισε στο πένθος την Ελλάδα.

Νωρίτερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, ενώ τους επόμενους μήνες, όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ το larissanet.gr εκτιμάται να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τη δίωξη πολιτικών προσώπων που παραπέμφθηκαν στο Δικαστικό Συμβούλιο από τηνΒουλή.

Οι κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στα Τέμπη είναι 36 ενώ οι μάρτυρες 352.

Από τους μάρτυρες οι 230 είναι μάρτυρες προς υποστήριξη της κατηγορίας και οι 122 όσοι κατέθεσαν στον εφέτη ανακριτή όπως πραγματογνώμονες, ιατροδικαστές, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ κτλ.

Στη λίστα των μαρτύρων δεν συμπεριλαμβάνονται τεχνικοί σύμβουλοι συγγενών θυμάτων, ενώ βρίσκονται μεταξύ άλλων οι πραγματογνώμονες που ετοίμασαν την πρώτη δικαστική πραγματογνωμοσύνη το καλοκαίρι του 2023 και οι καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Καρώνης και Τσακιρίδης για τις δικαστικές τους πραγματογνωμοσύνες σχετικά με τα έλαια σιλικόνης και τις παραμορφώσεις των βαγονιών.

Ο αναλυτικός κατάλογος των μαρτύρων περιλαμβάνεται στο κλητήριο θέσπισμα που απεστάλη σε όλους τους διαδίκους τον προηγούμενο μήνα με τον κύριο κορμό στις 1.267 σελίδες του να αποτελεί το κατηγορητήριο για τα 36 πρόσωπα.

Οι κατηγορούμενοι αποτέλεσαν ή αποτελούν στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και της Hellenic Train. Για 33 από τους 36 τους αποδίδεται μεταξύ άλλων η κατηγορία της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη. Οι 35 από τους 36 αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή. Μόνο ένα στέλεχος του ΟΣΕ που κατηγορείται για την μετάταξη του σταθμάρχη βαρύνεται αποκλειστικά με το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης είναι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας με την κλήρωση για τη σύνθεση του δικαστηρίου να γίνεται αργότερα μέσα στον Φεβρουάριο. Εκτός από τον εισαγγελέα και τους τρεις τακτικούς δικαστές θα κληρωθούν και οι αναπληρωτές τους όπως και για τον γραμματέα της έδρας καθώς η δίκη εκτιμάται ότι θα κρατήσει τουλάχιστον ένα χρόνο.

Ολοκληρώνεται η δίκη για τις κάμερες

Μέσα στον Ιανουάριο έχουν προγραμματιστεί τέσσερις δικάσιμοι για την υπόθεση με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες του εμπορευματικού σταθμού Θεσσαλονίκης απ’ όπου ξεκίνησε το δρομολόγιο της η εμπορική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.