Βασίλης Μπισμπίκης: «Με κάλεσαν να έρθω στον Π. Ρούτσι κι ήρθα να δώσω κουράγιο»

«Ήρθα εδώ ως άνθρωπος σε άνθρωπο που βλέπει το δίκιο»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» παραχώρησε ο Βασίλης Μπισμπίκης, αμέσως μετά την επίσκεψή του στον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι, στην Πλατεία Συντάγματος.

Ο γνωστός ηθοποιός, που τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο του σχολιασμού μετά το τροχαίο ατύχημα και τις ζημιές που προκάλεσε σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη, εξήγησε τον λόγο της επίσκεψής του εκεί αλλά και όσα ακολούθησαν μετά το συμβάν με το αυτοκίνητο του.

«Θα μπορούσα να έρθω έτσι κι αλλιώς σε δεύτερο χρόνο. Τώρα με καλέσανε να έρθω. Ο κύριος Ρούτσι. Και τη Δέσποινα ειδικά. Η Δέσποινα είναι Θεσσαλονίκη. Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν να έρθω, να δώσω κουράγιο σε αυτόν τον άνθρωπο, όπως έρχεται χιλιάδες άλλος κόσμος. Τον υποστηρίζουμε όλοι σε αυτό που ζητάει, το αυτονόητο, να μάθει πώς πέθανε το παιδί του», δήλωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στην πρωινή εκπομπή του MEGA.

«Ήρθα εδώ ως άνθρωπος σε άνθρωπο που βλέπει το δίκιο. Δε θέλω να απαντήσω για το δικό μου θέμα. Ό,τι έγινε, έγινε. Θα πω κάτι που δεν έχω ξαναπεί. Από την Κυριακή έχω πει συγγνώμη σε μια κυρία που είχε έρθει στο αστυνομικό τμήμα. Την επόμενη μέρα μετά το δικαστήριο πήγα να τους βρω αλλά ήταν οι δημοσιογράφοι εκεί και δεν πήγα.

Την Τρίτη ξαναπήγα και τους ζήτησα συγγνώμη για την αναστάτωση. Το λέω τώρα και δημοσίως. Ήθελα να τους δω προσωπικά, να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω συγγνώμη και μετά να βγω δημόσια», περιέγραψε ο Βασίλης Μπισμπίκης για το πολυσυζητημένο συμβάν.