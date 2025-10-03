Τσουβέλας για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: «Eίναι δύσκολο αυτό που περνάει ο Ντέμης Νικολαϊδης»

0

«Όταν κλείνουν οι πόρτες και είσαι μόνος σου δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσεις»

Στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και στη Φαίη Φώτου μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Ο ηθοποιός και stand up comedian αναφέρθηκε στον φίλο του Ντέμη Νικολαΐδη, ο οποίος διανύει περίοδο πένθους μετά τον θάνατο της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.

«Καλό είναι να γίνεται μία καταγραφή των γεγονότων. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Μπισμπίκης και η Βανδή είναι ένα hot ζευγάρι, το οποιο πουλάει, αλλά εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το αυτοκίνητο. Εμένα πήγε να μου φύγει το αυτοκίνητο μετά από περιοδεία. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τις δυνάμεις μας και να μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και πρόσθεσε:

«Eίναι δύσκολο αυτό που περνάει ο Ντέμης, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Θέλει χρόνο και για κάθε άνθρωπο που χάνει ένα δικό του πρόσωπο θέλει πάρα πολύ χρόνο και θέλει και παρέα νομίζω. Όταν κλείνουν οι πόρτες και είσαι μόνος σου δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσεις αυτό το κομμάτι και θέλει διαχείριση».