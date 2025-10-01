Μάρκος Σεφερλής απέφυγε τις τηλεοπτικές κάμερες: «Μιλάω όταν θέλω κι όπου θέλω»

0

Στο Ηρώδειο βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/9) ο Μάρκος Σεφερλής για εκδήλωση του ΤΑΣΕΗ. Ο ηθοποιός αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση στα τηλεοπτικά συνεργεία που τον πλησίασαν, ενώ λίγο νωρίτερα είχε αποφύγει και την κάμερα του Happy Day που τον πέτυχε την ώρα που έμπαινε στο θέατρο.

«Δεν έχω να πω τίποτα για τον ΣΚΑΙ. Όταν θέλω να μιλήσω, μιλάω. Εδώ έχω έρθει για άλλο σκοπό και σας λέω τι ακριβώς γίνεται», αρκέστηκε να πει ο Μάρκος Σεφερλής στο Breakfast@Star και τόνισε:

«Μιλάω όταν θέλω κι όπου θέλω. Δεν υπάρχει λόγος. Εδώ έχω έρθει για άλλη εκδήλωση. Σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτό».