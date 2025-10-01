Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης για την κατάθλιψη: «Αν έχεις τη γνώση και την τύχη να απευθυνθείς σε αυτούς που πρέπει, επανέρχεσαι»

0

Μίλησε για την περίοδο που πέρασε την ασθένεια και πώς την αντιμετώπισε

Για την κατάθλιψη και πώς το επικοινώνησε στους δικούς του ανθρώπους μίλησε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό», με αφορμή τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά του ΑΝΤ1+ «Ο Δικαστής».

«Έχω την τύχη να έχω πολύ καλής ποιότητας δικούς μου ανθρώπους, για τους οποίους χαίρομαι και νιώθω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη που τους έχω. Το έκανα με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει κανείς να απευθύνεται στους δικούς του ανθρώπους. Ανησυχούμε όταν ο δικός μας άνθρωπος έχει κάτι και βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και συνέχισε ως εξής:

«Αν έχεις δικούς σου ανθρώπους, αν έχεις τη γνώση και την τύχη να απευθυνθείς σε αυτούς που πρέπει και να κάνεις αυτά που πρέπει, επανέρχεσαι», τόνισε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.