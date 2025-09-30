Γρηγόρης Βαλτινός: Φωνάζω για να εκτονωθώ αλλά δεν ξεσπάω, δεν κακοποιώ

0

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» ήταν σήμερα ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο οποίος μίλησε για τη ζωή του και την καριέρα του.

«Επέλεξα αυτή την δουλειά για να περνάω καταρχάς εγώ ωραία. Αν περνούν όμορφα οι θεατές, οι δικοί μου άνθρωποι, οι φίλοι, τα παιδιά μου, είμαι πενταπλά ευτυχισμένος. Δεν μου αρέσει η υποκρισία. Μου αρέσει η αλήθεια, και νομίζω ότι είναι η πορεία που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος στην τέχνη. Προχωρώντας να μπορεί να βρει όσο γίνεται μεγαλύτερα ποσοστά αλήθειας. Όταν αυτό το πράγμα δεν συνάδει με την ζωή σου, είσαι λίγο διχασμένο κορμί, μυαλό και προσωπικότητα και αυτό δημιουργεί προβλήματα», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Βαλτινός και συνέχισε ως εξής:

«Μπορεί η ιδιαιτερότητα ενός καλλιτέχνη να κρύβει σκοτάδια, εγώ τα έχω αποφύγει. Δεν ξέρω αν είναι προσωπική ή εγκεφαλική απόφαση, δεν ξέρω αν αυτό το χρωστάω στο DNA, αλλά τα έχω αποφύγει. Δεν είχα περάσει όμορφα παιδικά χρόνια – είχαν χωρίσει οι γονείς μου από πολύ νωρίς – αλλά είχα έναν ψυχισμό ότι το κακό μπορεί να μεταλλαχθεί σε καλό.

Πιστεύω ότι η αγάπη είναι ανταποδοτική. Το κακό, εάν είσαι πολύ τυχερός, γεννάει καλό και αυτό είναι μία νίκη. Σε πολλά επίπεδα, δεν ήθελα να ζήσω μία τοξική σχέση ούτε στο σπίτι ούτε στη δουλειά. Φωνάζω για να εκτονωθώ αλλά δεν ξεσπάω, δεν κακοποιώ. Μετά όμως από 5 λεπτά είμαι στεναχωρημένος και θα πάω να ζητήσω συγγνώμη».

Για την αγάπη του για το θέατρο, ο Γρηγόρης Βαλτινός ανέφερε: «Μέσα από το θέατρο, μορφώθηκα, μεταμορφώθηκα, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μου τύχει στην ζωή μου. Πολλές φορές λέω ότι αυτό το πράγμα το κάνω για μένα, εάν ωφελεί κάποιον άλλο, γίνεται εν αγνοία μου. Ρίσκαρα στο θέατρο γιατί ήμουν φιλόδοξος. Δεν ήθελα να σταθώ στην επιφάνεια, στην πρώτη εικόνα.

Δεν στάθηκα ποτέ στην ομορφιά, υπήρχαν πολύ πιο ωραίοι από εμένα στην εποχή μου. Δεν ψωνίστηκα, μπορεί να ένιωσα αυτοπεποίθηση αλλά δεν ψωνίστηκα. Το «ψώνιο» εξωτερικεύεται και περνάει και στην συμπεριφορά, στους φίλους, στην οικογένεια, στις σχέσεις. Πάντα υπήρχε μία ταπεινότητα, όχι πονηρά, αλλά από χαρακτήρα, γι΄αυτό λέω ότι τοποθετώ την τύχη εκεί. Για να κάνεις θέατρο πρέπει να ξέρεις τα πάντα».

Κλείνοντας, ο Γρηγόρης Βαλτινός είπε για τη Γη της Ελιάς: «Θα γίνει χαμός. Είναι δυνατόν να με έχουν αφήσει χωρίς ερωτική σχέση τόσο καιρό; Πηγαίνουμε προς ερωτική συνύπαρξη με την “Αθηνά”. Είναι εξαιρετική κυρία η Άντζελα, εξαιρετική ηθοποιός και πανέμορφη, την αγαπώ πολύ».