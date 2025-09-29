Δημήτρης Λάλος για την σχέση του με την Μαριλίτα Λαμπροπούλου: «Η ζωή είναι μια περιπέτεια

0

«Κάποια πράγματα είναι αναπόφευκτα», συνεπικούρησε η ηθοποιός

Καλεσμένοι στην εκπομπή «Buongiorno» ήταν σήμερα οι Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρης Λάλος. Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν αρχικά για τη συμμετοχή τους στη νέα σειρά του MEGA, «Μία νύχτα μόνο», αλλά εν συνεχεία ρωτήθηκαν και απάντησαν για την σχέση τους.

«Περιμένουμε και εμείς να ξεκινήσει η σειρά. Είμαστε χαρούμενοι γιατί όλα στην παραγωγή είναι αυτό που θέλαμε και περιμέναμε. Ανυπομονούσαμε να βρεθεί μια σειρά που να συμμετέχουμε μαζί. Στην σειρά υπάρχει μία «ανήθικη πρόταση». Είναι κάπως μοιραίο αυτό που συμβαίνει αλλά και τραγικό. Κάνω μία πρόταση ως Οδυσσέας που περιμένω να μου απαντήσει αρνητικά. Υπάρχει μία δυσκολία στον χαρακτήρα της Αρετής που δεν γνωρίζω. Αυτό το ζευγάρι αρχίζει και ερωτεύεται», είπε αρχικά ο Δημήτρης Λάλος.

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου ανέφερε με τη σειρά της: «Με τον Δημήτρη όταν παίζουμε μαζί, νιώθουμε ότι «κάτι συμβαίνει». Έχω ένα παιδί και εκεί είναι το δράμα. Είναι συγκινητικό το σενάριο. Μόλις το διάβασα συγκινήθηκα. Είναι μια γυναίκα που το παιδί της είναι ετοιμοθάνατο και για να το σώσει πρέπει να βρει τα χρήματα για μία μεταμόσχευση. Και ψάχνει πολλούς τρόπους. Αυτός έρχεται και της κάνει μια ανήθικη πρόταση. Αυτός δεν γνωρίζει ότι έχει παιδί η Αρετή. Πιστεύω ότι ο αληθινός έρωτας δεν χτίζεται με βάση τα εμπόδια. Δεν είναι απαραίτητο να πονέσεις».

Για την δική τους σχέση, ο Δημήτρης Λάλος είπε: «Υπήρχαν και δυσκολίες και όμορφα πράγματα. Αλλά η ζωή είναι μια περιπέτεια και πρέπει να πράττουμε όπως νιώθουμε. Από την πρώτη στιγμή με την Μαριλίτα μιλούσαμε την ίδια γλώσσα».

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου πρόσθεσε: «Είμαστε άνθρωποι που όταν κάτι είναι πολύ αληθινό και δυνατό και το "λέει" η καρδιά μας, θεωρούμε ότι είναι σωστό να γίνει. Κάποια πράγματα είναι αναπόφευκτα. Ήταν "ευχή" για μας να δουλέψουμε μαζί μετά τον Σασμό».