Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ξεκαθαρίζει: «Αυτός είναι ο λόγος που έφυγα από το “Πρωινό”»

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος βρέθηκε σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται». Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και στιχουργός μίλησε στη Ναταλία Γερμανού για την απόφασή του να αποχωρήσει ξαφνικά από το «Πρωινό».

«Όντως ο λόγος ήταν ότι δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Μπορώ να κατανοήσω γιατί δεν γίνεται πιστευτός, δεν το περίμενα ότι δεν θα γίνει πιστευτός. Είναι σαν να γυρνάω στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις. Εδώ ήταν άλλες οι απαιτήσεις. Η εκπομπή ξεκινούσε στις 9, εγώ έπρεπε να είμαι στη σύσκεψη 7:15, για πολύ σημαντικό λόγο, γιατί θέλω να αποκαταστήσω πολλά πράγματα που αφορούν τον Γιώργο Λιάγκα», είπε αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος πρόσθεσε: «Ήθελα να είμαι στη σύσκεψη και μου ζητήθηκε να είμαι στη σύσκεψη, γιατί πολύ ευγενικά ο Γιώργος, όταν κοιτούσαμε τα θέματα της σκαλέτας και μπορούν να το επιβεβαιώσουν όλοι οι παρόντες, ο Γιώργος με ρωτούσε σε ποιο θέμα να με βγάλει. Εγώ, λοιπόν, το συνειδητοποίσα εκ τω υστέρων, φάνηκα σε κάποιους ότι δεν βγήκα αρκετά, γιατί το θέμα επικαιρότητας εκείνες τις μέρες ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εγώ είχα ζητήσει να μην συμμετέχω στο θέμα του Μαζωνάκη. Ήταν δική μου επιλογή να μην βγαίνω σε αυτό».

Κλείνοντας, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος τόνισε ξανά: «Αυτός, λοιπόν, ήταν ο λόγος, καθαρά το θέμα ξυπνήματος».