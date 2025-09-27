Σταύρος Μπαλάσκας για το περιστατικό με τις… τρίχες: «Πλάκα κάναμε, τα γουστάρω αυτά»

Έγινε viral το... σκηνικό με την μπλούζα
Βγήκε να μιλήσει για τα θέματα της επικαιρότητας στην εκπομπής«Action Σαββατοκύριακο» ο Σταύρος Μπαλάσκας, όμως οι παρουσιαστές ξεκίνησαν τις ερωτήσεις από το χθεσινό viral περιστατικό με την μπλούζα.
ΣΤ.ΜΠ.: Ρε σεις, με ξέρετε χρόνια, δεν μπορούμε να κάνουμε πλάκα;
Δ.Κ.: Μην κάνεις τέτοιες πλάκες, γιατί σε παίρνει φαλάγγι μετά.
ΣΤ.ΜΠ.: Ναι, έχασα 100 ευρώ, άσε ρε φίλε. Πλάκα κάναμε, τέλειωσε!
Β.Γ.: Άρα, είδαμε τη διαφορά με τον Καλλιακμάνη, αυτό θες να μας πεις.
ΣΤ.ΜΠ.: Πλάκα κάναμε, δυο λεπτά, τέλος! Δεν μπορούμε να κάνουμε πλάκα. Εσείς με ξέρετε, τα γουστάρω αυτά.