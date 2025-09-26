Έλενα Παπαρίζου: Πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό – Προστάτη έχω τον Ταξιάρχη Μιχαήλ

0

«Η τέχνη μου μετά πρέπει να είναι στο φαγητό. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέες γεύσεις. Μπορώ να μαγειρέψω για να φάνε οι άλλοι, όμως έχω διάφορες αλλεργίες»

Καλεσμένη στο ραδιοφωνικό podcast της Άννας Ζηρδέλη, στον Ρυθμό 949 ήταν η Έλενα Παπαρίζου, η οποία αναφέρθηκε τόσο στην πίστη της, όσο και στις διατροφικές της αλλεργίες.

«Πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό. Προστάτη έχω τον Ταξιάρχη Μιχαήλ», είπε αρχικά η Έλενα Παπαρίζου, ενώ σε άλλο σημείο είπε: «Ήμουν μέσα στον τοκετό και έκοψα τον ομφάλιο λώρο. Ήταν μαγικό. Κάποια στιγμή λιποθύμησα, αλλά όλα καλά».

Ρωτήθηκε αν έχει κάτι άλλο καλλιτεχνικό, εκτός από το τραγούδι. «Η τέχνη μου μετά πρέπει να είναι στο φαγητό. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέες γεύσεις, αλλά εγώ προσωπικά είμαι λίγο περιορισμένη. Μπορώ να μαγειρέψω για να φάνε οι άλλοι, όμως έχω διάφορες αλλεργίες. Μάλιστα, έπιασα κάποια καρύδια για να τα σπάσω, χωρίς γάντια, και με έπιασε δύσπνοια», απάντησε η Έλενα Παπαρίζου.