Ναταλία Λιονάκη: Σκληρά λόγια από την μητέρα της – «Δε μου λείπει το παιδί μου. Αυτή που είναι εκεί, δεν είναι το παιδί μου»

«Το μεγαλύτερο χαστούκι της ζωής σου, είναι το χαστούκι της αχαριστίας»

Η Ναταλία Λιονάκη εγκατέλειψε τα εγκόσμια το 2009 και ζει σε μοναστήρι στην Κένυα ως μοναχή Φεβρωνία. Η ίδια δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά της. Το πρωί της Πέμπτης, η μητέρα της, Τζένη Λιονάκη, μίλησε στο «Πρωινό» και την Φαίη Φώτου. Τα λόγια της για τη Ναταλία Λιονάκη προκαλούν αίσθηση…

«Δεν φεύγει ο θυμός με τίποτα. Θα πεθάνω με αυτόν τον θυμό. Και όχι μόνο θα τον έχω μέσα μου, αλλά τον εκφράζω κιόλας. Αλλά το μεγαλύτερο χαστούκι της ζωής σου, είναι το χαστούκι της αχαριστίας. Και όταν έχεις δώσει τα πάντα και όταν έχεις μείνει σε έναν γάμο γι’ αυτό το παιδί για να μη στεναχωρηθεί και ξαφνικά φεύγει χωρίς να σου έχει πει κουβέντα…

Εδώ της έλεγα "παιδί μου, γιατί φοράς μαύρα; Θα γίνεις καλόγρια;", (μου έλεγε) "μην ακούς βλακείες. Δεν υπάρχει περίπτωση". Μου έλεγε ψέματα. Υποτίθεται ένας που πάει να γίνει καλόγρια, είναι παιδί του Θεού. Το παιδί του Θεού δεν λέει ψέματα. Άρα, αυτά τα παιδιά δεν είναι του Θεού», είπε η Τζένη Λιονάκη και συνέχισε:

«Ο Θεός είπε να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου σαν τον εαυτό σου, να βοηθάς φτωχούς, να πας σε αρρώστους, σε γηροκομεία. Αυτά που της είπα και εγώ. "Σε σπούδασα, σε έκανα, είσαι στο δρόμο του Θεού. Θες να είσαι στο δρόμο του Θεού; Ναι. Θα βγάζεις εκατό, θα κρατάς το ένα και τα ενενήντα εννέα στον συνάνθρωπό σου". Τι κάνουν στα μοναστήρια δηλαδή; Για πείτε μου. Πάει λέει τώρα και διδάσκει. Γιατί εδώ δεν είχε ορφανοτροφείο να πάει να διδάξει; Δεν υπάρχουν χήρες με ορφανά που δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους; Γιατί η Ναταλία είναι φιλόλογος γλωσσολόγος. Και αγγλικά και γαλλικά και γερμανικά. Και αυτά, δεν της τα έδωσε το μοναστήρι. Τα πλήρωσα εγώ κάθε μήνα. Εγώ, προσωπικά εγώ».

«Δε μου λείπει το παιδί μου. Αυτή που είναι εκεί, δεν είναι το παιδί μου. Το παιδί μου δεν ήταν έτσι. Τα πάντα μου έλεγε. Όταν ξεκίνησε από εκεί, τότε άλλαξε η συμπεριφορά της. Όταν το παιδί σου πεθαίνει, έχεις έναν τάφο και πας και κλαις. Όταν το παιδί σου είναι εκεί, πού; Ποιος; Τι;», δήλωσε για τη Ναταλία Λιονάκη η μητέρα της.