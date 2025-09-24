Θοδωρής Αθερίδης: Πώς θα ζήσω με την σύνταξη που παίρνει ένας ηθοποιός;

0

Με αφορμή το νέο του θεατρικό εγχείρημα ο Θοδωρής Αθερίδης παραχώρησε συνέντευξη στη Ναταλία Αργυράκη και την κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΪ. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική του διαδρομή και στις οικονομικές απολαβές καθώς και στην υπέροχη σχέση που διατηρεί με τα εγγόνια του.

«Η σχέση μου με τα εγγόνια μου είναι… άπαιχτη, εκτός συναγωνισμού. Τα εγγόνια μου είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και όλες οι υπόλοιπες σχέσεις στη ζωή μου είναι όλοι οι υπόλοιποι παίκτες. Δεν έχω μεγαλύτερη αγωνία, γι’ αυτό και το χαίρομαι περισσότερο. Η αγωνία είναι για τους γονείς, εγώ είμαι για τη χαρά», είπε αρχικά ο Θοδωρής Αθερίδης και συνέχισε:

«Θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνια για τα εγγόνια αλλά πρέπει να δουλέψουμε για να ζήσουμε, δεν είμαστε πλούσιοι. Θα πω πως ζω πολύ άνετα, όταν δουλεύω. Για τόλμα όμως να μην δουλέψεις μια χρονιά! Πάλι, οικονομικά, δεν μπορώ να είμαι αχάριστος γιατί πραγματικά ανήκω σ’ αυτούς που αμείβονται καλά και δεν έχουν παράπονο».

Κλείνοντας, η ηθοποιός, τόνισε: «Αυτό που με ανησυχεί όμως είναι πως τώρα είμαι 60, σε 15 χρόνια τι θα γίνει; Μπορεί αν μην μπορώ πια, να μην αντέχω. Αν δεν μπορώ; Πως θα ζήσω με τη σύνταξη που παίρνει ένας ηθοποιός, ας πούμε; Δεν θέλω όμως να ‘μαι μίζερος, θέλω να μπορώ στο εγγόνι μου να πάρω ένα δώρο».