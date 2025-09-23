Γιώργος Καραμίχος: Η περιπέτεια της υγείας μου με έχει κάνει να παίρνω τον χρόνο μου για τα πράγματα

0

«Η υπόσχεση που είχα δώσει στον εαυτό μου ήταν ότι μόλις περάσω τα 50 θα δουλεύω μόνο όσο και όπως και όπου θέλω εγώ»

Με αφορμή την πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου της σειράς «Άγιος Έρωτας» ο Γιώργος Καραμίχος μίλησε στον Χάρη Χρονόπουλο και στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα». Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην περιπέτεια της υγείας του, αλλά και στην εποχή που ζούμε, τονίζοντας ότι είναι «η εποχή της αποσύνδεσης».

«Όλοι έχουμε κοινά στοιχεία με όλους. Οι ρόλοι εποχής έχουν μια άλλη γοητεία αισθητικά. Σίγουρα η διάθεσή του να βρει την αλήθεια είναι κάτι με το οποίο ταυτίζομαι. Ο τρόπος που χειρίζεται την αλήθεια και τους ανθρώπους, είναι στη σκιά μου. Είναι κάτι που προσπαθώ να μην το κάνω στη ζωή μου», είπε αρχικά ο Γιώργος Καραμίχος για τον ρόλο που υποδύεται στη σειρά του Alpha.

Και πρόσθεσε: «Όλα γίνονται σε μια εποχή διαφορετική από αυτό που πραγματικά είμαστε. Η εποχή που έχουμε δημιουργήσει είναι η εποχή της αποσύνδεσης. Με όλα αυτά τα μέσα δικτύωσης και την παραπληροφόρηση, έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε και ποια είναι η ουσία της ζωής μας».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε την υπόσχεση που έδωσε στον εαυτό του. «Η περιπέτεια της υγείας μου με έχει κάνει να παίρνω τον χρόνο μου για τα πράγματα. Η υπόσχεση που είχα δώσει στον εαυτό μου ήταν ότι μόλις περάσω τα 50 θα δουλεύω μόνο όσο και όπως και όπου θέλω εγώ», είπε ο γνωστός ηθοποιός.