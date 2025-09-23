Πρωτοφανές ξέσπασμα Μικρούτσικου κατά Πορτοσάλτε: «Θέλει φτύσιμο! Είναι αλήτης!» – Αποχώρησε από το πλατό

0

«Το μνημείο είναι ο χώρος που μαζευόμαστε όλοι για να τον φτύσουμε τον κερατά»

Εκτός εαυτού βγήκε σήμερα ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον αέρα του «Buongiorno». Ο γνωστός παρουσιαστής έγινε έξαλλος με όσα άκουσε από τον Άρη Πορτοσάλτε, σχετικά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα.

Αμέσως μετά την κριτική που άσκησε η Νάνσυ Νικολαϊδου στον Άρη Πορτοσάλτε, το λόγο πήρε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος προχώρησε σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα και μάλιστα αποχώρησε έξαλλος από το πλατό.

«Ξεπερνάει όλα τα εσκαμμένα αυτός ο άνθρωπος. Βαθιά μέσα μου τον έχω ότι είναι ένας θρασύτατα αντιδραστικός. Έτσι που συνεχίζει, νομίζω ότι το βράδυ σκέφτεται "τι θα πω για να με βρίζουν;". Για να με βρίζει όμως, ποιος; Ο απλός λαός, ο αδικημένος άνθρωπος του μόχθου, της δουλειάς και να του λένε υπερ κουβέντες τρεις, τέσσερις υπουργοί, γιατί παραπάνω δεν θα έχει. Γιατί έχουν επίγνωση και στοιχειώδη ενσυναίσθηση.

Τι είναι η πλατεία Συντάγματος και τι είναι το περιστύλιο και τι είναι το έξω από τη Βουλή, είναι ο χώρος που θα μαζευτεί και μαζεύεται όλος ο ελληνικός λαός, όπως στην επέτειο των Τεμπών, για να τον φτύσουμε τον κερατά. Θέλει φτύσιμο, ιδεολογικό. Φτύσιμο! Είναι αλήτης! Συγγνώμη, θα πω χοντρά πράγματα και δεν μου φταίει το κανάλι. Είναι αλήτης», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος και αποχώρησε έξαλλος.