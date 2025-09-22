Διονύσης Ατζαράκης: Με έχετε δει που έχω διαφημίσει τα πάντα; Ξόδεψα 300.000 ευρώ

0

Ο stand-up comedian Διονύσης Ατζαράκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» και μίλησε για τη νέα του σειρά στο CosmoteTV και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε προκειμένου να βγει η παραγωγή στον αέρα, μετά από 6 χρόνια.

«Έπαιξε ρόλο και λίγο η τελειομανία μου αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είχαμε διάφορες δυσκολίες. Έκανα παραγωγή εγώ στην αρχή, από το πορτοφόλι μου, οπότε έπρεπε ανά διαστήματα να σταματάμε τα γυρίσματα, για να πάω να δουλέψω, για να βγάλω λεφτά από υπόλοιπες δουλειές», περιγράφει ο Διονύσης Ατζαράκης.

«Πρέπει να ξόδεψα μία 300άρα αλλά δεν πρέπει να μιλάμε για αυτά. Δούλευα και τα έβγαζα. Με έχετε δει που έχω διαφημίσει τα πάντα; Ήταν για να βγάλω τη σειρά. Συνήθως δεν τα λένε αυτά αλλά γιατί όχι; Δεν χρειάστηκε τουλάχιστον να κάνω πράγματα για τα οποία μετανιώνω», παραδέχθηκε ο κωμικός στην κάμερα της ΕΡΤ.

«Έπαιξε ρόλο ο Covid, έπαιξε ρόλο και η εγκυμοσύνη της Μαίρης (Συνατσάκη) αλλά από κάποιο σημείο και μετά έπρεπε να βρω και εταιρεία παραγωγής, γιατί ανέβηκαν οι ανάγκες και δεν θα μπορούσα να το τελειώσω και να τα βγάλω όλα αυτά από την τσέπη μου», κατέληξε επί του θέματος ο Διονύσης Ατζαράκης.