Κουσουλός: «Αν ξυπνήσουμε μια μέρα και πληροφορηθούμε ότι ο Μαζωνάκης έπαθε αυτό που έπαθε ο Σεργιανόπουλος, τι θα λέμε μετά;»

«Αυτή τη στιγμή ο Μαζωνάκης είναι μόνος του, αβοήθητος, θέλει βοήθεια»

Στις εξελίξεις γύρω από την δικαστική διαμάχη του Γιώργου Μαζωνάκη με μέλη της οικογένειας του αναφέρθηκε ο Πέτρος Κουσουλός, το μεσημέρι της Τετάρτης, στον αέρα της νέας του εκπομπής στον ΑΝΤ1. Ωστόσο, ο δημοσιογράφος προχώρησε σε μια ιδιαίτερη τοποθέτηση για τον λαϊκό τραγουδιστή.

Ειδικότερα, ο Πέτρος Κουσουλός σημείωσε χαρακτηριστικά πως «πραγματικά, ο Γιώργος Μαζωνάκης πρέπει να βοηθηθεί. Πρέπει να βοηθηθεί. Είναι χρέος όλων μας. Και εκείνων που βγαίνουν στα τηλεπαράθυρα και το παίζουν δήθεν φίλοι του. Είπαμε ό,τι δεν χαριζόμαστε σε κανέναν. Αυτό το οποίο πρωτεύει είναι ο άνθρωπος αυτός, ο λαοφιλής καλλιτέχνης, να σταθεί όρθιος ξανά στα πόδια του».

«Τα τελευταία τρία χρόνια είναι γνωστό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει και τις καλύτερες των σχέσεων με την οικογένεια του. Εγώ δεν θέλω να υπεισέλθω στη δικαστική διαμάχη, ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο σοβαρά τα οποία τα γνωρίζει ο κόσμος της νύχτας, επιχειρηματίες, τηλεοπτικοί παραγωγοί και συγκεκριμένες εκπομπές. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής του, για διάφορους λόγους».

«Είναι δύσκολο για μια οικογένεια, για μια αδελφή και μια μάνα να καταφύγουν στην εισαγγελική αρχή ζητώντας τον ακούσιο εγκλεισμό. Κάτι είδαν. Εκείνη, λοιπόν, η οικογενειακή συνάντηση που έγινε στο σπίτι της Βούλας ήταν επεισοδιακή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε παραληρηματικές ιδέες και σκέψεις. Θεωρούσε ότι οι συγγενείς του έχουν συστήσει μια εταιρεία η οποία ασχολείται με τη διακίνηση και εκδίδει γυναίκες. Τους είπε ότι διακινούν ναρκωτικά και κρύβουν ναρκωτικά στο σπίτι του στη Βούλα. Είναι πολύ σκληρά αυτά τα οποία ειπώθηκαν και είναι προφανές ότι τελούσε σε καθεστώς σοκ, μιλάμε για τον πλήρη παραλογισμό».

«Γνωρίζουν πολλοί. Τηλεοπτικοί παραγωγοί γνωρίζουν και φέρουν ευθύνη. Αυτή τη στιγμή ο Μαζωνάκης είναι μόνος του, αβοήθητος, θέλει βοήθεια» πρόσθεσε ο Πέτρος Κουσουλός για να υπογραμμίσει τα εξής αμέσως μετά την προβολή αποσπάσματος για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του τραγουδιστή. «Επαναλαμβάνω ότι είναι χρέος δικό μας δημοσιογραφικό απέναντι σε ένα είδωλο, σε έναν αυτοδημιούργητο άνθρωπο, σε έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, σε έναν άνθρωπο που πραγματικά κοσμεί το ελληνικό μουσικό στερέωμα να τον βοηθήσουμε. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι αρεστός, με ενδιαφέρει να είμαι πραγματικός και αληθινός. Αυτοί που βγαίνουν και το παίζουν φίλοι του Γιώργου Μαζωνάκη τον έχουν εγκαταλείψει, αυτή είναι η μία και μοναδική πραγματικότητα. Αυτοί που τον θέλουν υποχείριο τους, τον έχουν καταστήσει υποχείριο».

«Εγώ δεν θέλω να είμαι αρεστός, δεν θέλω να πηγαίνω με το ρεύμα και με το κύμα. Εμένα με ενδιαφέρει να σωθεί ένας άνθρωπος και το λέω δημόσια. Με ενδιαφέρει να σωθεί ένας άνθρωπος. Γνωρίζουν άπαντες και άπασες τι συμβαίνει και μην το παίζουν ανήξεροι, έχουν βάλει και εκείνοι το χεράκι τους. Αν ξυπνήσουμε μια μέρα και πληροφορηθούμε ότι ο Μαζωνάκης έπαθε αυτό το οποίο έπαθε ο Σεργιανόπουλος, τι θα λέμε μετά; Σας ρωτώ. Θέλετε να είμαστε υποκριτικοί ή θέλετε να βοηθήσουμε;» κατέληξε ο Πέτρος Κουσουλός στον αέρα του ΑΝΤ1 το μεσημέρι της Τετάρτης.