Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Όλο αυτό που έχει γίνει δεν είναι ένα σενάριο που θα μπορούσαμε να το φανταστούμε πριν 10 χρόνια»

«Ήταν πολύ δεμένος με την οικογένεια του»

Καλεσμένη στο «Πρωινό» την Τετάρτη 17/9, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου αναφέρθηκε και στον καλό της φίλο, Γιώργο Μαζωνάκη.

«Μιλάμε μέσω μηνυμάτων. Δεν θα ήθελα να πω τι μου λέει, είναι κάτι πολύ προσωπικό. Ήταν ένας πολύ στενάχωρος Δεκαπενταύγουστος, για όλους εμάς που είμαστε φίλοι του Γιώργου και τον αγαπάμε. Ήταν πολύ στενάχωρο, αυτό έχω να πω», είπε αρχικά η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ο ορισμός του καλόψυχου ανθρώπου. Ήταν πολύ δεμένος με την οικογένεια του και πολύ γενναιόδωρος. Όλο αυτό που έχει γίνει δεν είναι ένα σενάριο που θα μπορούσαμε να το φανταστούμε πριν 10 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, χαμηλώνοντας δακρυσμένη το κεφάλι.